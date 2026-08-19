Aerolíneas Argentinas redujo 38% la garantía del Tesoro para un préstamo por la compra de aviones + Agregar ámbito en









La decisión, oficializada mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, redujo el respaldo estatal sobre el préstamo que la aerolínea mantiene con el Banco Nación por la compra de aviones Embraer

El aval original había sido otorgado el 23 de julio de 2024 por un monto de 151.739.903 dólares, más los intereses correspondientes, con el objetivo de garantizar ante el Banco Nación la financiación de la aerolínea de bandera vinculada a la compra de veinte aeronaves Embraer 190 incorporadas a la flota en 2010 y 2011.

El Gobierno nacional dispuso la reestructuración del aval del Tesoro Nacional que garantiza un préstamo del Banco de la Nación Argentina a Aerolíneas Argentinas S.A., en el marco de una renegociación de deuda que derivó en una reducción del monto adeudado y una extensión de los plazos de pago. La medida quedó formalizada a través del Decreto 758/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El aval original había sido otorgado el 23 de julio de 2024 por un monto de 151.739.903 dólares, más los intereses correspondientes, con el objetivo de garantizar ante el Banco Nación la financiación de la aerolínea de bandera vinculada a la compra de veinte aeronaves Embraer 190 incorporadas a la flota en 2010 y 2011. Ese respaldo se había enmarcado en una facultad prevista por el Presupuesto 2023, prorrogado para 2024, que autorizaba un aval de hasta 159.981.723 dólares para este fin.

Según el decreto, Aerolíneas Argentinas negoció con el Banco Nación la reestructuración de ese préstamo y obtuvo una reducción de 37,6% del monto de la deuda y una extensión de su plazo. En consecuencia, el nuevo aval del Tesoro que reemplaza al anterior queda fijado en hasta 94.700.000 dólares, más el monto necesario para afrontar el pago de intereses, con una vigencia de 36 meses que incluye 12 meses de gracia.

El decreto también aprobó el modelo de adenda al contrato de compromiso de reembolso y otorgamiento de contragarantía que Aerolíneas Argentinas había suscripto en septiembre de 2024 con el Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional. En ese contrato, la aerolínea mantiene a favor del Tesoro Nacional, como garantía, la cesión de derechos de cobro por la venta de pasajes en el exterior mediante tarjetas Mastercard y Visa, procesados a través de la firma Worldpay, y de los pagos que le corresponden por parte de la International Air Transport Association (IATA) en concepto del sistema de facturación y liquidación de pasajes (BSP) y del sistema de liquidación de cargas (CASS), ambos con cobro en Estados Unidos.

El decreto autorizó a los secretarios de Hacienda y de Finanzas del Ministerio de Economía a suscribir en forma conjunta la documentación necesaria para instrumentar la operación, y estableció que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.