La provincia de Buenos Aires creó un programa para regularizar obras hidráulicas sin permiso en la Cuenca del Río Salado

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos habilitó un régimen especial para obras antiguas ejecutadas sin autorización en las subregiones A2, A3 y B3. El objetivo es incorporar al sistema aquellas intervenciones que actualmente funcionan y contribuyen al manejo de los excedentes hídricos.

En la cuenca del río Salado se realizaron obras por $ 2.704 millones.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un programa especial para regularizar obras hidráulicas ejecutadas sin los permisos correspondientes en la Cuenca del Río Salado , con el objetivo de ordenar intervenciones que actualmente se encuentran en funcionamiento y que contribuyen al manejo de los excedentes hídricos.

La medida fue establecida mediante la Resolución 661/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos , publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el ministro Gabriel Katopodis . En una primera etapa, el programa alcanzará a los Comités de Cuenca de las subregiones A2, A3 y B3.

El nuevo régimen funcionará como un mecanismo especial y complementario al procedimiento aprobado en abril de este año para el tratamiento, prevención y resolución de obras hidráulicas no autorizadas en territorio bonaerense.

Según explicó la resolución, la iniciativa apunta a regularizar obras de antigua data que fueron construidas sin autorización, pero que actualmente funcionan y aportan favorablemente a la gestión de los excedentes hídricos . La incorporación al programa deberá ser solicitada por los municipios y contar con la conformidad del Comité de Cuenca correspondiente.

La decisión se fundamenta en las características de la región noroeste bonaerense, donde la red de drenaje natural no se encuentra completamente desarrollada. Frente a sucesivas situaciones de emergencia por excesos hídricos, se fue conformando una red artificial de drenaje superficial, con conducciones principales ejecutadas por el Estado provincial.

A esa infraestructura se sumaron obras secundarias y terciarias realizadas por municipios y productores. La resolución señala que muchas de esas intervenciones no cuentan con los permisos exigidos por la normativa vigente, lo que generó dificultades para su gestión y mantenimiento.

Los caminos también cumplen un papel relevante dentro del sistema hidráulico de las zonas llanas. En algunos casos funcionan como receptores de excedentes pluviales debido a sus cotas respecto de los campos linderos, mientras que en otros atraviesan sectores bajos que pueden quedar anegados y requieren terraplenes y obras de cruce.

Cómo será el proceso de regularización

El programa establece un procedimiento dividido en tres fases. La primera comenzará con la presentación de una nota por parte del municipio ante el Comité de Cuenca correspondiente. Ese organismo deberá emitir la no objeción para que la obra sea incorporada al programa.

En una segunda instancia, el municipio deberá presentar ante la Autoridad del Agua la documentación requerida. El organismo analizará la presentación y, cuando corresponda, emitirá un Certificado de Incorporación al Programa.

La resolución contempla además una situación particular para las obras que ya tengan una denuncia en trámite bajo el procedimiento establecido por la Resolución 46/2026. En esos casos, quedará suspendido el procedimiento para declarar la clandestinidad de la obra mientras avance su regularización.

La tercera fase estará destinada al cumplimiento de los requisitos documentales y al análisis técnico correspondiente. Se contemplan distintos requisitos según se trate de la regularización de una obra sin modificaciones o de intervenciones que impliquen cambios respecto de la infraestructura existente.

Cuando resulte necesario adecuar una obra, la ejecución estará a cargo del municipio solicitante. La normativa también permite que el municipio proponga la creación de un Consorcio Mixto de Usuarios de Aguas Públicas, integrado por el propio gobierno local y los beneficiarios directos de la obra.

La operación y el mantenimiento de las obras aprobadas también quedarán bajo responsabilidad del municipio, que deberá presentar un programa con las acciones previstas. Asimismo, podrá promover la conformación de un consorcio de acuerdo con las disposiciones del Código de Aguas.

Buscan replicar el programa en otras cuencas

La creación del programa surgió a partir de planteos realizados por distintos municipios durante las actividades desarrolladas en 2025 en zonas afectadas por excesos hídricos extraordinarios. Los gobiernos locales plantearon la necesidad de regularizar obras antiguas que consideran de interés general, entre ellas intervenciones complementarias de caminos o destinadas al desagüe de microcuencas.

La Provincia señaló que la intención es poner en valor obras que, con modificaciones menores, pueden contribuir al funcionamiento del sistema hidráulico a escala local.

En esta primera etapa, el régimen se aplicará a los Comités de Cuenca de las subregiones A2, A3 y B3. La resolución establece que posteriormente se busca extender el esquema a la totalidad de la Cuenca del Río Salado y a otras cuencas de la provincia de Buenos Aires.

El programa será implementado mediante un trabajo conjunto entre la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica, con el objetivo de abordar una problemática que la Provincia definió como de larga data y fortalecer la gestión del recurso hídrico.