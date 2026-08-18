Quién es Juan Pablo Segura, el hijo de argentinos que asumió un cargo clave en el gobierno de Donald Trump

El funcionario quedó al frente de la política del Departamento de Estado para América Latina, el Caribe y Canadá. Su historia familiar y un particular recorrido antes de desembarcar en la diplomacia.

El funcionario quedó al frente de la política del Departamento de Estado para América Latina, el Caribe y Canadá. Su historia familiar y un particular recorrido antes de desembarcar en la diplomacia.

La Administración de Donald Trump, designó oficialmente este martes a Juan Pablo Segura, como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. El nuevo funcionario de origen republicano, es hijo de inmigrantes argentinos y se convertirá en el principal responsable del Departamento de Estado, para los asuntos de América Latina, el Caribe y Canadá.

Segura juró en el cargo el 14 de agosto , cuatro meses después de haber sido nominado por Trump y luego de que el Senado confirmara su designación a comienzos de este mes. El funcionario reemplazó a Michael Kozak , quien ocupaba el puesto de manera interina tras la salida de Brian Nichols, y asumió en medio de un escenario regional marcado por la cercanía entre Washington y Buenos Aires y las fuertes tensiones con Brasil .

“Junto con un equipo excepcional, avanzaremos la visión del presidente Trump para una región segura frente a los cárteles y narcoterroristas , que genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros socios, y que asegure nuestras fronteras”, afirmó Segura luego de asumir.

Durante su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, realizada en junio, el flamante funcionario ya había anticipado algunos de los principales lineamientos que buscaría impulsar desde el Departamento de Estado. Entre ellos, planteó “reafirmar la Doctrina Monroe” , recuperar la preeminencia estadounidense en el hemisferio y contrarrestar la creciente influencia de los principales adversarios globales de Washington.

Además, destacó las iniciativas regionales vinculadas a la seguridad, el combate contra los cárteles y el acceso a minerales críticos , algunas de las cuales cuentan con el respaldo del gobierno de Javier Milei.

De hijo de argentinos y empresario tecnológico a funcionario de Trump

Más allá de su llegada a uno de los principales cargos de la política estadounidense hacia la región, el recorrido de Segura estuvo durante buena parte de su vida alejado de la diplomacia tradicional.

Nacido en Alexandria, Virginia, y criado en McLean, es hijo de Alejandra y Enrique Segura, dos inmigrantes argentinos. Su padre es economista, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y llegó a presidir Trust for the Americas.

Sus raíces argentinas incluso tuvieron lugar durante su audiencia de confirmación en el Senado. “Fue a través de los ojos de mis padres, que llegaron a este gran país con nada, que comprendí por primera vez el por qué de los EEUU de América”, recordó Segura ante los legisladores.

Graduado de la Universidad de Notre Dame, donde estudió chino y contabilidad, obtuvo posteriormente la certificación de contador público y dio sus primeros pasos profesionales en Deloitte. Allí conoció a Anish Sebastian, con quien años más tarde abandonaría el mundo de las finanzas para ingresar al sector tecnológico y de la salud.

El giro comenzó después de una conversación con un amigo que padecía distrofia muscular, a quien había conocido mientras trabajaba como voluntario en un campamento de verano. Fue él quien le habló sobre el potencial de la genética y el big data para transformar la medicina, una idea que despertó el interés de Segura por un sector hasta entonces ajeno a su carrera.

Junto a Sebastian comenzó a estudiar ese mercado en 2011 y, dos años más tarde, ambos dejaron Deloitte para dedicarse de lleno al proyecto. Tras más de un año de planificación, reuniones con médicos, hospitales y especialistas, en 2014 fundaron Babyscripts, una compañía tecnológica orientada al seguimiento de las mujeres durante y después del embarazo.