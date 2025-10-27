Francia: empieza el juicio contra 10 personas por difundir la falsa teoría que Brigitte Macron es un hombre







El mandatario francés inició acciones legales para frenar una campaña de difamación que lleva más de cuatro años. Este lunes comenzó el juicio.

El matrimonio presidencial decidió acudir a la Justicia para poner fin a años de acoso y difamación en redes sociales. BBC

Luego de más de cuatro años de soportar campañas de desinformación y ataques personales, Brigitte y Emmanuel Macron iniciaron acciones legales contra quienes promovieron una teoría sin sustento que cuestiona el género de la primera dama.

El juicio, que comenzó este lunes en el Tribunal Correccional de París, involucra a una decena de acusados señalados por haber acosado y difundido contenidos difamatorios en redes sociales. Según consignó el medio RFI, el proceso marca un cambio en la estrategia del matrimonio presidencial, que optó por responder de manera directa a los ataques.

“Será muy doloroso para ellos tener que presentar estas pruebas ante un tribunal. Pero no estaríamos aquí si no estuviéramos dispuestos a asumir esta carga”, explicó Tom Clare, abogado de Brigitte Macron, en declaraciones a la BBC, al confirmar que se aportarán peritajes científicos para desmontar definitivamente las acusaciones.

Rumores que cruzaron fronteras La esposa de Emmanuel Macron ha sido durante mucho tiempo objeto de teorías conspirativas que aseguran que nació como un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, el nombre de su hermano, y que más tarde adoptó la identidad de Brigitte como mujer transgénero. Aunque surgió en foros marginales, el rumor se expandió rápidamente en redes sociales y canales alternativos, alcanzando una enorme difusión internacional.

Una de las principales impulsoras fue la influencer estadounidense Candace Owens, conocida por su cercanía a Donald Trump y por promover narrativas de derecha radical. En videos con millones de reproducciones, Owens llegó a insinuar que Brigitte Macron habría cometido un delito de abuso de menores al casarse con Emmanuel Macron, quien fue su alumno.

Ante la magnitud del daño, la pareja presidencial presentó una demanda en Estados Unidos, en el marco de la cual busca aportar pruebas médicas y testimonios expertos que desmientan la versión. Entre la difamación y la manipulación política Detrás del caso, analistas franceses advierten una operación que combina desinformación, acoso digital y cálculo político. El periodista Thomas Huchon, especialista en teorías conspirativas, explicó a RFI que estas narrativas apuntan a erosionar la imagen internacional del mandatario francés. “Frente a Trump, no hay muchas más opciones que la Unión Europea y Emmanuel Macron. Por lo tanto, todo lo que pueda debilitar la imagen de Macron es una forma de beneficio diplomático para los Estados Unidos de hoy. Esta historia tiene el claro objetivo de desestabilizar nuestro país”, sostuvo. Huchon agregó que figuras como Owens “buscan ganar dinero gracias a los millones de visitas que reciben sus publicaciones, pero también servir a una agenda política”.