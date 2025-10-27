Dolph Lundgren podría volver al mundo de He-Man en la próxima película "Masters of the Universe"







Lundgren insinuó su regreso a la franquicia de He-Man en una entrevista reciente. En 2012, la estrella de "Rocky IV" expresó interés en interpretar al padre del guerrero, el Rey Randor, en una nueva versión.

Lundgren protagonizó la película de 1987.

Dolph Lundgren podría volver a visitar Eternia en la próximo película de Masters of the Universe que buscará iniciar una nueva saga.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lundgren insinuó su regreso a la franquicia de He-Man en una entrevista reciente con el portal Extra. Cuando el presentador Derek Hough le preguntó si participaría en la película de 2026, protagonizada por Nicholas Galitzine, el actor se mostró tímido.

"Tal vez, sí, tendrás que echarle un vistazo cuando salga", dijo Lundgren. El actor interpretó a He-Man, el alter ego del Príncipe Adam de Eternia, en la película de 1987. En 2012, la estrella de Rocky IV expresó interés en interpretar al padre del guerrero, el Rey Randor, en una nueva versión. "No querría volver a quitarme la camisa en tres meses y usar ese pañal o lo que fuera que llevaba puesto, un taparrabos", le dijo a IGN . "Así que prefiero ser el rey". James Purefoy interpretará el papel en la nueva película.

Qué se sabe de la nueva película Master of the Universe Se espera que Masters of the Universe llegue a los cines el próximo verano. Galitzine compartió un primer vistazo a su versión de He-Man en una publicación de Instagram en junio, tras finalizar el rodaje.

"Bueno, con esto termina Masters of the Universe", escribió el actor de Idea of You en el pie de foto. "Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y He Man. Ha sido el papel de mi vida y lo di todo".

Embed - Nicholas Galitzine on Instagram: "Well, that’s a wrap on Masters of the Universe. It has been an honour shouldering the responsibility of playing Adam and He Man. It’s been the role of a lifetime and I put everything into it. There’s not much I can show you, but I am so proud of the movie we’ve made. Thanks to our amazing cast and crew for all your hard work." View this post on Instagram A post shared by Nicholas Galitzine (@nicholasgalitzine) No se ha revelado mucho sobre la próxima película; sin embargo, el ejecutivo de Mattel, PJ Lewis, le dijo anteriormente al portal Entertainment Weekly que visitar el set le puso la piel de gallina. "El momento más memorable fue ver la Espada de Poder por primera vez, pero también estar en algunos de los sets y ver la naturaleza visual del diseño del set. Creamos un mundo increíble y será muy emocionante para nosotros ofrecérselo a nuestros fans", dijo Lewis.

Temas Películas