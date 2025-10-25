Nicolás Maduro pidió quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "promover una invasión extranjera"

El mandatario venezolano endureció su ofensiva contra la oposición y apuntó directamente a López, a quien responsabiliza de promover sanciones y alentar acciones extranjeras contra su gobierno.

Maduro confirmó este sábado que pidió al Tribunal Supremo retirar la nacionalidad de Leopoldo López, acusado de “traición a la patria” por sus declaraciones desde el exilio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , confirmó este sábado que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López , a quien acusó de “ criminal ” por su “ llamado a la intervención militar extranjera ” luego de una entrevista en la que el exiliado político planteó que se debía “avanzar a objetivos dentro del territorio nacional”.

Según detallaron, el pedido formal fue presentado el viernes ante el máximo tribunal y se apoya en el artículo 130 de la Constitución venezolana , que obliga a los ciudadanos a “honrar y defender la patria”. En ese marco, Maduro sostuvo que López “promueve de manera permanente el bloqueo económico” y busca “socavar la independencia nacional en complicidad con enemigos extranjeros” .

Maduro afirmó que el Estado “ no permitirá que se ataque la soberanía desde el exterior ” y anticipó que el opositor podría perder su pasaporte y sus derechos como ciudadano venezolano.

Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad. El narco dictador Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de mi nacionalidad venezolana, convirtiéndome en el primer ciudadano nacido en Venezuela…

“ El que llama a una invasión militar contra su propio país deja de ser venezolano en los hechos ”, expresó el mandatario, al confirmar que la Cancillería y el Servicio de Identificación y Extranjería (SAIME) ya fueron instruidos para anular los documentos oficiales de López, actualmente exiliado en España.

Según el Gobierno, la medida también se ampara en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar , aprobada el año pasado, que contempla sanciones penales y políticas para quienes participen o alienten sanciones impuestas por potencias extranjeras.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe

El conflicto político interno venezolano se produce en un contexto regional de máxima tensión. En el último mes, Estados Unidos llevó adelante diez ataques contra embarcaciones cercanas a las costas de Venezuela y Colombia, con un saldo de al menos 43 muertos, según datos difundidos por Caracas. Washington justificó los bombardeos alegando que se trataba de operaciones contra el narcotráfico, aunque no presentó pruebas de las supuestas cargas ilegales.

En paralelo, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones nuclear USS Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, en aguas del mar Caribe, lo que elevó aún más las tensiones diplomáticas y militares con Caracas y Bogotá.

“Se están inventando una nueva guerra”, denunció Maduro al referirse a la maniobra naval estadounidense, y advirtió que Venezuela “cuenta con los recursos necesarios para defender su integridad territorial y su soberanía frente a cualquier agresión”.