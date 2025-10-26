Cayó parte de la banda detrás del audaz robo al Museo del Louvre







Dos sospechosos fueron detenidos en Francia por el espectacular asalto en el museo más famoso del mundo. El valioso botín de joyas napoleónicas, valuado en más de u$s100 millones, sigue desaparecido.

A una semana del impactante robo de joyas en el Museo del Louvre, las autoridades francesas lograron detener a dos hombres presuntamente involucrados en el caso que conmocionó al país.

Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia, mientras que el otro fue capturado en Seine-Saint-Denis, en la región parisina.

Cayó parte de la banda detrás del audaz robo al Museo del Louvre Los investigadores confirmaron que ambos serían parte del grupo que, el domingo pasado, ingresó al museo en plena luz del día usando un montacargas para acceder por una ventana de la Galería de Apolo. En apenas siete minutos, los ladrones rompieron dos vitrinas y escaparon en motocicletas con ocho joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina, piezas de enorme valor histórico y artístico.

espec Louvre.jpg Los ladrones rompieron dos vitrinas y escaparon en motocicletas con ocho joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina, piezas de enorme valor histórico y artístico. La fiscal de París, Laure Beccuau, aseguró que más de un centenar de agentes continúa trabajando para recuperar las piezas y detener a los demás implicados. Sin embargo, los expertos advierten que el tiempo corre: las joyas podrían haber sido fundidas o fragmentadas, lo que complicaría su identificación y reduciría drásticamente su valor histórico.

El robo reavivó las críticas por la seguridad del museo, y aunque su directora presentó la renuncia, esta fue rechazada mientras continúa la investigación.

