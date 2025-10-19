Emmanuel Macron calificó el robo en el Louvre como "un atentado" contra el patrimonio francés

El museo confirmó el robo de piezas de su colección permanente y permanece bajo estricta custodia mientras avanza la investigación.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron , se refirió este domingo al robo ocurrido en el Museo del Louvre y lo calificó como “un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia”. A través de un comunicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que el Gobierno movilizó todos los recursos para recuperar las obras sustraídas y detener a los responsables.

El robo se produjo en el museo más emblemático de Francia, que alberga algunas de las obras más valiosas del mundo. Aunque las autoridades del Louvre confirmaron la sustracción de piezas pertenecientes a su colección permanente , todavía no trascendió el número ni la identidad de las obras robadas.

La fiscalía de París y la policía judicial francesa encabezan la investigación, que cuenta además con la colaboración de Interpol y de otros organismos internacionales dedicados a la protección del patrimonio cultural. El museo permanece cerrado al público y bajo un fuerte refuerzo de seguridad mientras se realizan peritajes y se analizan las grabaciones de las cámaras internas.

En su mensaje, Macron subrayó el valor simbólico del museo y reafirmó su compromiso con la protección cultural: “Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado también mencionó el programa “Louvre Nouvelle Renaissance” , lanzado en enero, que prevé un plan de modernización y seguridad integral en el recinto. “Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”, remarcó.

tuit macron louvre

Por su parte, fuentes del Ministerio de Cultura francés calificaron el hecho como “un ataque al corazón del patrimonio nacional” y destacaron que la prioridad es recuperar las piezas sustraídas lo antes posible. La ministra de Cultura, Rachida Dati, se trasladará al museo en las próximas horas para supervisar el operativo.

El Louvre, visitado por más de 8 millones de personas cada año, es uno de los símbolos más reconocidos de Francia. El robo, ocurrido en un contexto aún no esclarecido, se considera uno de los incidentes más graves en la historia reciente del museo.

¿Qué pasó exactamente en el Louvre?

louvre-en-paris_3ae1c703_1280x720.jpg El Museo del Louvre sufrió un robo millonario,

El domingo por la mañana, un grupo de entre tres y cuatro delincuentes asaltó el museo poco después de su apertura al público. Utilizando equipamiento pesado, lograron acceder a una de las salas más importantes y sustrajeron piezas históricas.

¿Qué se robaron?

El botín principal son joyas de la colección de la Corona Francesa, descriptas por las autoridades como de "valor inestimable". Saquearon dos vitrinas de la Galería de Apolo. Medios franceses precisaron que se llevaron nueve piezas de la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia. Una de las joyas, la corona de la emperatriz, fue encontrada dañada fuera del museo.

¿Cómo lograron entrar los ladrones?

Fue una operación de película. Aprovechando que hay obras en la fachada que da al río Sena, los ladrones utilizaron un camión con un "brazo articulado" (una grúa o plataforma elevadora) para llegar directamente a la ventana de la galería en el primer piso. Una vez allí, usaron pequeñas motosierras o cortadoras de disco para romper los cristales e ingresar.