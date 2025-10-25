Cumbre en Miami entre diplomáticos de Rusia y EEUU buscan aliviar las tensiones luego de las sanciones a petroleras







Enviados especiales de cada país pretenden acercar posturas tras las medidas norteamericanas contra Rosneft y Lukoil, los mayores productores rusos de petróleo.

Estados Unidos continúa con su estrategia global de presión comercial sobre antagonistas geopolíticos.

Luego de que se suspenda una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, prevista para realizarse en Hungría la semana pasada, representantes diplomáticos de Rusia y Estados Unidos buscan llegar a un acuerdo que puedan distender el conflicto comercial iniciado luego de la sanción norteamericana sobre sectores estratégicos rusos.

El encuentro se dio entre el enviado especial de Rusia, Kirill Dmitriev (encargado de la inversión y la cooperación económica) y Steve Witkoff (diplomático para Oriente Medio) en Miami, días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones a Rosneft y Lukoil, los dos mayores productores rusos de petróleo. La medida prohíbe cualquier transacción extranjera con las compañías sin autorización, lo que implicó una paralización de las compras de barriles petroleros de China e India, por temor a una represalia.

Se considera que la decisión fue una medida de los Estados Unidos para presionar para la declaración de la paz con Ucrania. Scott Bessent, titular del Tesoro norteamericano, confirmó la hipótesis con un pedid de "alto el fuego de inmediato".

"El diálogo entre Rusia y Estados Unidos continuará, pero sin duda solo es posible si se tienen en cuenta los intereses de Rusia y se tratan con respeto”, planteó Dmitriev, quien confirmó que el encuentro de Trump y Putin sucederá, pero en otra fecha.

Kirill Dmitriev Rusia Kirill Dmitriev, enviado especial ruso en Miami. Noticias Argentinas/Sputnik. Duras declaraciones de Vladimir Putin contra las sanciones El presidente Vladimir Putin dijo este jueves que Rusia nunca cederá a las presiones de EEUU ni de ningún otro país. Además, advirtió que la respuesta a cualquier ataque en el interior de su nación sería "muy seria y con consecuencias".

Las sanciones estadounidenses son un acto "inamistoso" y "tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente a nuestro bienestar económico", dijo Putin según Reuters. Además, agregó que el sector energético ruso se siente confiado. "Se trata, por supuesto, de un intento de presionar a Rusia", reflexionó y sumó que, sin embargo "ningún país ni pueblo que se precie decide nunca nada bajo presión".