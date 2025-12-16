Francia: una mujer perdió el control de su auto y terminó con su hija en el fondo de una pileta + Seguir en









La mujer aceleró por equivocación y luego ambas terminaron sumergidas en una pileta municipal. Fueron rescatadas por el personal del lugar y luego trasladadas.

Una madre y una hija atravesaron una valla del estacionamiento y una pared de vidrio previo a terminar en la pileta. @guilhemricavy

Una mujer perdió el control de su auto y terminó con su hija en el fondo de una pileta municipal en La Ciotat, sur de Francia. El hecho sucedió cuando la conductora se precipitó través de una ventana de vidrio mientras varios nadadores se encontraban en el agua.

Todo comenzó cuando una Jaguar XF atravesó la valla del estacionamiento y destrozó la pared de vidrio del edificio antes de sumergirse en la pileta. Ningún nadador fue impactado directamente por el vehículo.

Dentro del automóvil sumergido se encontraban la mujer de 38 años y su hija de cinco, quienes fueron rescatadas por dos salvavidas y un transeúnte.

Un auto de lujo terminó en el fondo de una pileta municipal en el sur de Francia Ambas salieron ilesas pero fueron trasladadas a un hospital local, mientras un hombre en el lugar sufrió lesiones menores por los vidrios rotos. La pileta cuenta con una profundidad de 3,4 metros y la conductora habría confundido los pedales de freno y acelerador, según los primeros datos.

auto sumergido francia Tanto la mujer como su hija salieron ilesas aunque fueron trasladadas a un hospital local. Entrevue A la mañana siguiente del hecho, se drenó la pileta, que contenía casi 900 metros cúbicos de agua, para poder retirar el vehículo, indicó el medio Entrevue. Para el operativo, se utilizó una grúa para retirarlo por la ventana dañada. La ciudad planea realizar reparaciones antes de reabrir las instalaciones al público.

