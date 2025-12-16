SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de diciembre 2025 - 15:30

Ataque en Australia: el tirador de Bondi Beach era ciudadano indio y su familia desconocía "su radicalización"

Se trata de Sajid Akram, que falleció luego de abrir fuego junto a su hijo. El joven salió del coma en las últimas horas y deberá enfrentar cargos cuando recupere del todo la conciencia.

El ataque suceidó el domingo y al menos 15 personas murieron.

El ataque suceidó el domingo y al menos 15 personas murieron.

El tirador del ataque en Bondi Beach, Australia, era ciudadano indio y su familia desconocía "su radicalización", según trascendió en las últimas horas. Se trata de Sajid Akram, quien murió luego de llevar a cabo un tiroteo junto a su hijo Naveed. Por su parte, el joven logró salir del coma.

Informate más

Ataque en Australia: el tirador de Bondi Beach era ciudadano indio y su familia desconocía "su radicalización"

Sajid era originario del sur de la India, pero tenía "contacto limitado" con su familia, dijeron fuentes policiales citadas por CNN. A su vez, había viajado a su país sólo seis veces desde que se mudó a Australia en 1998 y su familia "no expresó ningún conocimiento de su mentalidad o actividades radicales".

El hombre de 50 años fue encontrado muerto en el lugar del ataque, llevado a cabo el domingo. Por otro lado, su hijo Naveed recuperó el conocimiento en las últimas horas, tras quedar hospitalizado luego del atentado, confirmó CNN.

Varios medios australianos confirmaron que Naveed salió del coma, luego de sufrir ataques graves durante el atentado. En paralelo, la policía de Nueva Gales espera que el acusado enfrente importantes cargos penales por la masacre una vez que recobre la conciencia.

tirador australia
En las últimas horas, Naveed salió del coma luego de sufrir ataques graves durante el atentado que protagonizó con su padre.

En las últimas horas, Naveed salió del coma luego de sufrir ataques graves durante el atentado que protagonizó con su padre.

Ataque en Australia: la policía encontró explosivos y banderas de ISIS en un auto vinculado a un atacante de Bondi Beach

La policía de Australia informó este martes que encontró explosivos improvisados y dos banderas de ISIS dentro de un automóvil vinculado a Naveed Akram, uno de los presuntos autores del ataque terrorista que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos en Bondi Beach, Sidney, durante una celebración de Janucá.

El hallazgo se produjo en un vehículo registrado a nombre de Akram, estacionado cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo del domingo por la tarde. La información fue confirmada por el comisario Mal Lanyon, durante una conferencia de prensa en la que detalló que dentro del auto se localizaron artefactos explosivos improvisados (IEDs) junto con las dos banderas artesanales del grupo extremista Estado Islámico.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias