3 hoteles lujosos que abrirán sus puertas en 2026 en los lugares más remotos y exclusivos

Estos tres alojamientos prometen unas vacaciones de lujo, a aquellas personas que buscan la más alta arquitectura, gastronomía y descanso en un solo destino.

Con la llegada del verano, también llega la esperada temporada de vacaciones . Para disfrutarlas, existen quienes prefieren la serenidad de la playa , la naturaleza de la montaña o la plenitud del valle . Sin embargo, entre los aficionados del turismo , hay dos requisitos que suelen ser infaltables: la comodidad y el silencio .

Es por ese motivo que, en estos próximos tres retiros, se reúnen la más alta de las arquitecturas , con la gastronomía más fina y los paisajes más recónditos del planeta. Desde India hasta Seychelles, conocelos acá:

Tras una reconstrucción casi total, el icónico hotel Fregate de Seychelles vuelve a abrir sus puertas para que lo visiten aquellos huéspedes interesados, a partir del 2026 . La edificación se encuentra en una isla privada del océano Índico , que cuenta con más de 220 hectáreas, en donde se levantarán 14 villas privadas completamente nuevas.

Además, se reabrirán dos de sus mejores espacios . Por un lado, la Residencia del Dueño se encontrará habilitada para recibir a aquellos turistas que deseen quedarse en una estadía con península propia, e instalaciones privadas como un helipuerto, spa, cine y puerto deportivo. Por otro lado, se refaccionará la Plantation House, para convertirla en la bodega más grande del océano Índico.

Aunque sus tarifas por noche todavía no fueron confirmadas, si buscas hospedarte en un establecimiento con comodidades como spa, canchas deportivas, un Sunset Bar en la cima del Mont Signal y acceso a siete playas paradisíacas, este es tu destino ideal .

Palacio Oberoi Rajgarh

Ubicado en las colinas de Maniyagarh, en Madhya Pradesh, dentro de la región de Khajuraho en India, este palacio fue construido hace 350 años por el Maharajá Hinu Pat, de la dinastía Bundela, y permite tener una vista completa del Parque Nacional de Panna.

El hotel tuvo una refacción integral, por lo que ahora se encuentra listo para recibir al público en sus 54 habitaciones y 11 suites, tres restaurantes y spa.

Aquellos huéspedes que cuenten con una estadía en el lugar, serán partícipes de visitadas guiadas por el Historiador del Palacio, quien les enseña los recorridos tradicionales y las cámaras reales de la edificación. Sus tarifas por noche comienzan desde los US$ 600.

Sorris Sorris

sorris-sorris-main-lounge

Si buscas relajarte a orillas del río en uno de los hospedajes más exclusivos a nivel mundial, para disfrutar de una arquitectura única junto a una fauna exótica, este lugar es perfecto para tus vacaciones.

Vestige Collection se encuentra ubicado en Namibia, y abrirá las puertas de sus nuevos cuatro lodges exclusivos a partir del 2026. Su totalidad incluirá una estadía dentro de Omatendeka, en las montañas de Grootberg; Sheya Shuushona, junto al Parque Nacional Etosha; Xaudum, sobre una antigua duna en el Parque Nacional Khaudum; o Sorris Sorris, en la región de Damaraland.

Sorris Sorris es el más alejado de las cuatro estadías y se encuentra en el río Ugab, con vista al macizo de Brandberg. Este lodge contará con seis suites diferentes, diseñadas para colaborar con la ecología de su ambiente. Las tarifas por noche aún no fueron reveladas.