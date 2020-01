Fueron dos los misiles que derribaron al avión

Un video reproducido por el sitio web de The New York Times demostró ayer que fueron dos y no uno los misiles tierra-aire de Irán que derribaron el avión, provocando la muerte de sus 176 ocupantes, en su gran mayoría iraníes. Ese hecho explicaría que no haya habido respuesta desde la nave a los pedidos de identificación realizados por los funcionarios de control aereo, ya que el primer impacto habría dañado el equipo de comunicaciones.