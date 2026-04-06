Artemis II explorará la cara oculta de la Luna y perderá contacto con la Tierra por un tiempo

La nave alcanzará un récord de distancia mientras la tripulación queda incomunicada durante un tramo clave para la misión.

Artemis II cruzará la cara oculta de la Luna y marcará un nuevo hito en la exploración espacial.

La misión Artemis II de la NASA atravesará este lunes la cara oculta de la Luna con cuatro astronautas a bordo y afrontará un periodo crítico de hasta 50 minutos sin comunicación con la Tierra, en una operación que combinará observación científica, récords de distancia y validación de sistemas clave para futuras misiones.

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Alrededor de las 15:00 (hora Argentina), la cápsula Orión cruzará la región lunar que no es visible desde la Tierra. A bordo viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen , quienes realizarán observaciones directas y capturarán imágenes de zonas nunca vistas por el ser humano.

El sexto día de la misión marca este momento clave. La nave se acercará a unos 6.500 kilómetros de la superficie lunar y, al mismo tiempo, alcanzará su punto más lejano de la Tierra: aproximadamente 402.000 kilómetros . Con esto, la tripulación superará el récord de distancia humana en el espacio establecido por la Apolo 13.

Durante una ventana de observación de seis horas, la alineación entre el Sol, la Luna y la nave permitirá visualizar cerca del 20% de la cara oculta. Entre los objetivos principales aparecen la cuenca Oriental y cráteres como Pierazzo y Ohm , formaciones que nunca fueron observadas directamente por humanos.

Los astronautas utilizarán cámaras con lentes de 80-400 y 14-24 milímetros para registrar imágenes en alta resolución. El espacio reducido de la cabina (de apenas cinco metros de diámetro) obliga a coordinar cada movimiento para aprovechar al máximo el tiempo disponible.

La cara oculta de la Luna, invisible desde la Tierra, será explorada directamente por astronautas por primera vez en más de medio siglo.

Desde la ventanilla, la Luna se verá como una esfera del tamaño de una pelota de básquet, mientras la tripulación dedica la jornada a documentar la superficie.

¿Por qué la luz será clave en las imágenes?

Las condiciones de iluminación cambiarán constantemente según la posición del Sol, que varía aproximadamente un grado cada dos horas. Si la luz es alta, habrá menos sombras y menor contraste; si es baja, se destacarán relieves, bordes y pendientes.

En caso de una iluminación cenital, las sombras desaparecerán casi por completo, lo que permitirá capturar imágenes más limpias de la superficie. Esta variabilidad obliga a los astronautas a adaptarse en tiempo real.

Artemis 2 luna La tripulación quedará incomunicada durante hasta 50 minutos en el punto más crítico del vuelo.

¿Por cuántos minutos estarán incomunicados y por qué?

El momento más crítico llegará cuando la nave quede completamente incomunicada durante hasta 50 minutos al pasar por la cara oculta. Este “apagón” de comunicaciones es una prueba clave para validar los sistemas de navegación y autonomía de la misión.

Durante ese lapso, la tripulación continuará trabajando: registrará imágenes, tomará notas y vinculará sus observaciones con los datos capturados.

“Según el día en que ocurra el lanzamiento, cambiará mucho lo que veremos en la cara oculta de la Luna”, explicó Jeremy Hansen, astronauta de Artemis II. “Si el despegue ocurre al principio de la ventana del lanzamiento, veremos un eclipse. Veremos el Sol ocultarse tras la Luna”.

¿Qué valor científico tienen estas observaciones?

El sobrevuelo permitirá estudiar fenómenos como el comportamiento del polvo lunar y la geología de regiones inexploradas. También se podrá observar por primera vez de manera completa la cuenca Oriental.

cuenca oriental luna La cuenca Oriental, una de las estructuras más grandes de la cara oculta, será observada en su totalidad por primera vez por astronautas.

“Oriental es un enorme cráter en la cara oculta de la Luna. Con telescopios se puede ver el borde de este cráter, pero nadie lo ha visto completo en la cara oculta de la Luna”, explicó Hansen.

Los datos serán analizados por equipos científicos para compararlos con la información obtenida por sondas y telescopios, y así mejorar el conocimiento sobre el satélite.

¿Cómo será el regreso a la Tierra?

La misión utilizará una trayectoria denominada “free-return”, que permite rodear la Luna y volver a la Tierra sin maniobras complejas. Este sistema, heredado de la era Apolo, prioriza la seguridad y la eficiencia del viaje.

El paso de Artemis II por la cara oculta representa un avance clave en la exploración del espacio profundo. La información obtenida servirá para planificar futuras misiones, incluidos nuevos alunizajes y la posible instalación de bases permanentes.

La experiencia de operar durante un periodo sin contacto directo con la Tierra abre nuevas posibilidades para misiones más autónomas, un paso fundamental para futuras exploraciones hacia Marte y más allá.