Irán intensifica los ataques y lanza una dura advertencia a EEUU tras el nuevo ultimátum de Donald Trump

Teherán lanzó misiles contra Israel y el Golfo y advirtió que responderá con mayor fuerza si EEUU ataca infraestructura civil.

Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y países del Golfo y advirtió sobre represalias “devastadoras”.

Irán profundizó este lunes su ofensiva militar con nuevos ataques contra Israel y países del Golfo y advirtió que aplicará represalias “devastadoras” si Estados Unidos concreta amenazas sobre infraestructura civil , en un conflicto que ya lleva más de un mes, acumula miles de muertos y mantiene en tensión a toda la región.

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Los bombardeos iraníes alcanzaron múltiples objetivos. Israel volvió a ser uno de los principales blancos, pero también se registraron impactos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos , lo que evidencia la expansión del conflicto más allá de un frente único.

En Haifa , al norte de Israel, los equipos de rescate encontraron a dos personas sin vida bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil el día anterior. Además, otras dos continúan desaparecidas. En paralelo, el Ejército israelí informó que ejecutó nuevos ataques aéreos sobre Teherán.

En Haifa, un misil iraní destruyó un edificio y dejó al menos dos personas muertas.

La capital iraní también sufrió consecuencias directas. Un ataque afectó una instalación de gas y dejó sin suministro a parte de la ciudad, mientras que una universidad cercana resultó dañada.

A esto se sumaron bombardeos en barrios residenciales que obligaron a evacuar ocho hospitales, según medios locales. En Qom , un ataque sobre una zona habitada dejó al menos cinco muertos.

Irán confirmó la muerte de su Jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

En paralelo con los ataques, Irán confirmó la muerte del Jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Jademi, luego de un bombardeo atribuido a Estados Unidos e Israel: "Jademi ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estaodunidense-sionista durante la madrugada de hoy", informó la Guardia Revolucionaria a través de un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

majid-jademi-iran-guardia-revolucionaria Irán confirmó la muerte de Majid Jademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Desde el organismo destacaron su recorrido dentro de la estructura de seguridad iraní, al que calificaron como clave tras décadas de servicio. En ese sentido, remarcaron que su desempeño dejará una referencia para el futuro del sistema de inteligencia del país.

Jademi había asumido el cargo en junio de 2025, luego de la muerte de su antecesor, Mohamad Kazemi, quien también había sido alcanzado en ataques durante el conflicto.

¿Cómo sigue el conflicto en otros frentes?

El escenario también se agrava en Líbano. El grupo Hezbolá lanzó nuevos cohetes hacia Israel, mientras que el ejército israelí bombardeó la periferia sur de Beirut.

Uno de los ataques, cerca de un hospital, dejó al menos cinco muertos, y otro causó tres víctimas fatales en el este de la capital.

A más de un mes del inicio de la guerra, que comenzó el 28 de febrero tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, la dinámica sigue marcada por ofensivas diarias, amenazas cruzadas y un escenario sin señales claras de desescalada.