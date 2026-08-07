Javier Milei mantuvo una bilateral con el canciller de Israel durante su visita a Colombia

El Presidente asiste a la asunción de Abelardo De la Espriella, con quien también mantendrá un encuentro este viernes.

El presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'ar, mantuvieron una reunión bilateral, en la Casa Cultural de Cali.

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar , en el marco de su visita a Colombia para participar de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella . El encuentro se realizó en la Casa Cultural de Cali y contó también con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino Pablo Quirno.

La reunión se produjo durante una gira regional que llevó a Milei primero a Ecuador y luego a Colombia, con una agenda orientada a fortalecer los vínculos con gobiernos y dirigentes con los que comparte afinidades políticas. En Ecuador, el Presidente mantuvo un encuentro bilateral con Daniel Noboa y avanzó en acuerdos entre ambos países, antes de trasladarse a Cali.

El encuentro con Sa'ar suma un capítulo a la política exterior de Milei, que desde el inicio de su gestión ubicó a Israel entre sus principales aliados internacionales. La reunión se produjo, además, en una jornada en la que el Presidente argentino participa de la transición política colombiana y busca reforzar su vínculo con el nuevo gobierno de De la Espriella.

El viaje a Colombia forma parte de una estrategia que el Gobierno viene desplegando en la región para estrechar relaciones con dirigentes de derecha . Milei tiene previsto participar de la ceremonia de asunción de De la Espriella, un dirigente al que respaldó públicamente durante el proceso electoral colombiano.

Antes de trasladarse a Cali, Milei avanzó en acuerdos con la gestión de Noboa.

La agenda colombiana también tiene una dimensión política regional. Milei busca posicionarse como uno de los principales referentes de la derecha latinoamericana y aprovechar los cambios de signo político en distintos países para construir una red de aliados . Su encuentro con Noboa en Ecuador y su presencia en la asunción de De la Espriella forman parte de ese esquema.

Javier Milei cierra su gira por Colombia con una bilateral con Abelardo De la Espriella y la asunción presidencial

El presidente Javier Milei cerrará este viernes su visita a Colombia con una agenda que combinará reuniones políticas, una distinción académica y su participación en la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella. La actividad comenzó con una reunión bilateral con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Luego, Milei tiene previsto reunirse con De la Espriella, aunque el horario todavía está sujeto a confirmación. Más tarde, a las 13, recibirá el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. A las 17 participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente electo colombiano. El regreso a la Argentina está previsto para las 4.30 de la madrugada del sábado, cuando partirá el vuelo presidencial desde Santiago de Cali.

Javier Milei se reunió con Daniel Noboa en Ecuador

El presidente Javier Milei se reunió el jueves con su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de la visita oficial que realiza a la ciudad de Quito. El encuentro forma parte de la gira regional que luego llevará al mandatario argentino a Colombia.

Javier Milei se reunió el jueves con Daniel Noboa.

La Oficina del Presidente difundió una imagen de ambos jefes de Estado y destacó la reunión a través de sus redes sociales. Noboa es considerado uno de los principales aliados regionales de la Casa Rosada y mantiene una relación cercana con Milei desde el comienzo de ambas gestiones.

La reunión bilateral contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El encuentro estuvo precedido por una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia.