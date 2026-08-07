Colombia ingresa en una nueva era política: qué cambios propone Abelardo De la Espriella en la economía

El Banco Central colombiano estima un crecimiento de 2,5% para 2026, pero advierte sobre la inflación y otros factores de riesgo. El flamante presidente prometió cinco medidas clave como su hoja de ruta para la economía.

Nueva era política: Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia con promesas de reactivar la economía.

Abelardo De la Espriella asume este viernes la presidencia de Colombia sin experiencia política pero con posiciones marcadas, tanto en seguridad cómo en la economía. Y en ese marco, el mandatario electo prometió en repetidas ocasiones reactivar con fuerza el crecimiento económico, impulsando sectores clave y relanzando la actividad petrolera y de extracción, que considera que estuvo "frenada" durante la gestión saliente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe señalar que el Banco Central colombiano recientemente ha comunicado sus perspectivas económicas para el corriente y próximo año: proyecta un crecimiento de 2,5 % para Colombia en 2026, pero estima que la expansión de la economía se moderará al 1,9 % el próximo año.

La inflación continúa siendo el principal desafío. El Banco Central elevó su pronóstico para el cierre de 2026 a 6,9 %, frente al 6,4 % estimado en abril. Según las proyecciones, el proceso de convergencia hacia la meta inflacionaria continuará durante 2027 y el indicador podría alcanzar el 3 % hacia mediados de 2028.

El Banco de Colombia también identificó varios factores que podrían afectar el comportamiento de la economía colombiana. Entre ellos destacó los posibles efectos del fenómeno de El Niño, la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente, las condiciones financieras internacionales y la ausencia de un ajuste fiscal significativo.

De la Espriella promete un giro promercado en Colombia, con foco en ajuste fiscal, menor regulación y reactivación energética.

En este contexto, la tasa de interés de política monetaria permanece en 12 % , mientras la Junta Directiva continuará evaluando la evolución de los principales indicadores económicos antes de adoptar nuevas decisiones.

La hoja de ruta que propone el flamante presidente

En primer lugar, De la Espriella propone un recorte de hasta el 40 % en la burocracia estatal. Asimismo, ha puesto énfasis en la eliminación o fusión de múltiples entidades gubernamentales.

El Banco Central colombiano estima un crecimiento de 2,5% para 2026, pero advierte sobre la inflación y otros factores de riesgo.

En un segundo aspecto, expresó el mandatario el objetivo de reducir impuestos a empresas y emprendedores con el fin de fomentar la inversión. Entre sus medidas destaca la eliminación progresiva del impuesto al patrimonio.

Además, propuso eliminar trabas burocráticas e inspecciones excesivas en entidades regulatorias como la DIAN y el Invima para "dinamizar los negocios y atraer capital externo".

En un cuarto lugar, De la Espriella afirmó que buscara reactivar las siguientes sectores de la economía:

Energía e hidrocarburos/minería (garantizando soberanía energética y reactivando la exploración)

Infraestructura y construcción

Sector agropecuario y lucha contra el hambre

Turismo

Nuevas tecnologías, innovación e inteligencia artificial

Por último, se destaca la propuesta de aumentar el crédito e internacionalización financiera, buscando bajar la tasa de interés para emprendedores e independientes.