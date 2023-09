Batistuta desmintió que vaya a competir para ser intendente de Florencia 

El ex delantero argentino Gabriel Omar Batistuta desmintió las versiones que indicaban que podría ser el próximo intendente de la ciudad italiana de Florencia por la coalición del centro derecha del expremier Matteo Renzi.

Italia había amanecido hoy con la noticia y ningún medio local dejó sin tocar el tema. Sin embargo, la vuelta del "Rey León" -como lo llamaban en la cuna del arte italiano de los años ‘90 en su paso glorioso como jugador de la Fiorentina por sus pelos largos desalineados- no será posible.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGBatistutaOK%2Fstatus%2F1699786057083187584&partner=&hide_thread=false Pero de ninguna manera estar en una posición de poder que deberían ocupar solo aquellos que se han preparado adecuadamente con méritos suficientes para merecerlo. — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 7, 2023

"Quiero desmentir las noticias que me involucran como posible candidato en Firenze. No participo en política ni en Italia ni en Argentina", escribió en X, (la ex Twitter) el exgoleador. Y agregó en otros dos mensajes: "Mi única intención es vivir en un mundo mejor donde la gente pueda obtener y disfrutar lo que merece por los esfuerzos y sacrificios en sus tareas profesionales o laborales. Siempre disponible para colaborar desde un lugar donde pueda ser útil. Pero de ninguna manera estar en una posición de poder que deberían ocupar solo aquellos que se han preparado adecuadamente con méritos suficientes para merecerlo".