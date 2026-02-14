La nueva norma regulatoria por la que Tesla tendría que modificar uno de sus elementos más destacados

Una norma de seguridad que empezará a regir en China en 2027 obligará a la empresa de vehículos eléctricos a cambiar un sello de su diseño.

Tesla es conocida por sus diseños futuristas, donde la estética y la aerodinámica juegan un rol importante. Sin embargo, una nueva regulación promovida por las autoridades automotrices de China , que representa el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos, podría obligar a la compañía a cambiar uno de sus rasgos más icónicos : las manijas electrónicas retráctiles presentes en muchos de sus modelos.

La medida no solo tiene impacto dentro de China, sino que también podría presionar a Tesla y otros fabricantes a reconsiderar el uso de estas tecnologías a nivel global, especialmente si otras jurisdicciones adoptan criterios similares.

Las manijas electrónicas retráctiles se hicieron populares con Tesla y otros vehículos eléctricos premium porque permiten que la carrocería quede lisa, mejorando la aerodinámica y el aspecto futurista de los autos.

Bajo este diseño, el usuario activa la manija mediante señal electrónica (como el desbloqueo con llave inteligente o desde la app), y el mecanismo pop-up es controlado por sistemas eléctricos.

Ese diseño, por más elegante y distintivo, presenta desafíos en situaciones de emergencia , como choques o fallas del sistema eléctrico. Cuando la energía del vehículo se corta, tras un impacto grave o un incendio, las manijas que dependen exclusivamente de sistemas electrónicos pueden no operar correctamente , impidiendo que los ocupantes abran la puerta de forma inmediata.

La preocupación no es teórica: se han citado incidentes graves en los que la incapacidad para abrir puertas electrónicas complicó las tareas de rescate tras accidentes.

La nueva norma que afecta a los vehículos Tesla

Las autoridades de China, a través del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información del país, emitieron una norma de seguridad nacional obligatoria que prohíbe los sistemas de manijas totalmente electrónicas y retráctiles en los autos vendidos en su mercado a partir del 1 de enero de 2027.

La exigencia principal es que todas las puertas exteriores e interiores incluyan mecanismos mecánicos de apertura que funcionen incluso si el vehículo pierde energía. Los autos que ya tengan aprobación regulatoria o estén próximos a lanzarse tendrán un plazo extendido hasta el 1 de enero de 2029 para cumplir con el nuevo estándar.

Este cambio técnico impacta de lleno en la actual arquitectura de puertas de modelos como el Tesla Model 3 y el Model Y, además de otros vehículos eléctricos que usan manijas similares.

China no solo es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, sino también un exportador clave de modelos y componentes; por eso, la industria automotriz está observando cuidadosamente este movimiento regulatorio, que podría influenciar normas en Europa, Estados Unidos y otras regiones.

En los próximos meses, Tesla y otras automotrices tendrán que evaluar si rehacer parte de sus diseños, incorporar mecanismos mecánicos más visibles y operables o mantener variantes específicas para cada mercado afectado por la normativa.