Empresas en Italia deberán pagar por operar chatbots en WhatsApp

En diciembre de 2025 la Autoridad de Competencia Italiana (AGCM) exigió a Meta que levantara la prohibición que impedía el uso en WhatsApp de chatbots de terceros en el país. Ahora, el gigante de Silicon Valey impondrá cargos para financiar la "carga adicional".

El giro desde una prohibición general hacia un esquema pago se concretó luego de varios meses de fricción entre Meta y la Autoridad de Competencia de Italia . A ese escenario se sumó, en los últimos días, que WhatsApp fue puesto bajo la lupa por parte de la Unión Europea (UE) que mantiene dudas sobre su funcionamiento.

“En los casos en que la ley nos exige ofrecer chatbots de Inteligencia Artificial a través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) empresarial de WhatsApp , estamos implementando un precio para las empresas que opten por usar nuestra plataforma para ofrecer dichos servicios”, señaló un vocero de Meta al explicar el nuevo enfoque.

La decisión de la compañía fundada por Mark Zuckerberg es el resultado de un extenso tira y afloja con los reguladores antimonopolio. El conflicto se inició tras el lanzamiento de Meta AI en WhatsApp , en marzo de 2025, en distintos mercados europeos, incluida Italia.

El 24 de diciembre pasado, la Autoridad de Competencia Italiana (AGCM) exigió a Meta que levantara la prohibición que impedía el uso de chatbots de terceros en el país , una restricción que entró en vigencia a nivel global el 15 de enero. Esa intervención forzó a la empresa a reabrir el acceso en el mercado italiano, aunque bajo un esquema diferente, que ahora traslada parte de los costos operativos a los desarrolladores.

Desde Meta justificaron el cambio al señalar que “la aparición de chatbots de Inteligencia Artificial en nuestras API empresariales ejerció presión sobre nuestros sistemas, que no estaban diseñados para soportar este tipo de uso”. Así, el nuevo modelo de cobro busca compensar esa carga adicional sobre la infraestructura de la plataforma.

Por el momento, el esquema pago se aplica solo en Italia, el único país donde una autoridad ordenó formalmente restituir el acceso a chatbots externos. No obstante, la compañía dejó abierta la posibilidad de replicar una solución similar en otras regiones si se presentan exigencias regulatorias comparables.

El cambio implica un punto de inflexión para los desarrolladores que utilizan WhatsApp como canal de servicios automatizados, especialmente en áreas como atención al cliente. Bajo el nuevo sistema, cada respuesta generada por Inteligencia Artificial pasa a representar un costo directo para las empresas que operan sobre la plataforma.

De acuerdo con estimaciones difundidas por sitios especializados, la tarifa rondaría los €0,0572 por cada respuesta de la IA. En operaciones de gran escala, con miles de interacciones diarias, ese valor puede transformarse rápidamente en un gasto relevante.

Antes de este giro, compañías líderes del sector como OpenAI, Perplexity y Microsoft ya habían anticipado que sus bots dejarían de funcionar en WhatsApp tras la entrada en vigencia de las políticas más restrictivas de Meta el 15 de enero, e incluso alentaron a los usuarios a migrar hacia otras plataformas.

La Unión Europea, con el foco puesto en WhatsApp

En paralelo, WhatsApp quedó recientemente bajo una vigilancia reforzada de la UE, luego de ser designada como uno de los principales operadores digitales con poder de mercado significativo. De esta forma, la aplicación pasó a quedar alcanzada por las obligaciones previstas en la Ley de Servicios Digitales.

En ese contexto, también comenzaron a circular versiones sobre posibles pruebas de nuevos esquemas de suscripción paga para acceder a funciones especiales en Facebook, Instagram y WhatsApp, algunas de ellas vinculadas al uso de Inteligencia Artificial.