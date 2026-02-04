Borraron de una basílica de Roma el fresco de un ángel restaurado con la cara de Giorgia Meloni + Seguir en









El fresco movilizó a la opinión pública por la similitud del ángel con la primera ministra. El Vaticano ordenó su intervención y sostuvo que "las imágenes del arte sacro no pueden ser objeto de mal uso".

La cara del fresco apareció en la iglesia de San Lorenzo in Lucina. BBC

Un fresco fue borrado de una basílica del centro de Roma, Italia, tras portar la figura de un ángel con el rostro similar a la primera ministra Giorgia Meloni. La decisión fue ordenada por el Vaticano y sus portavoces sostuvieron que "las imágenes del arte sacro no pueden ser objeto de mal uso".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cara del fresco apareció en la iglesia de San Lorenzo in Lucina y, tras una reciente restauración, fue borrado luego de suscitar una gran polémica. "Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano", aseguró este miércoles al diario 'La Repubblica' el restaurador Bruno Valentinetti (83), habitante de la iglesia y encargado de la restauración del fresco, fechado en el año 2000.

Borraron el fresco de un ángel con la cara de Giorgia Meloni "Anoche, lo borré. Me da igual. Sigo diciendo que ella no era la primera ministra, pero la Curia así lo quiso, y lo borré", agregó el restaurador. El vicario del papa y obispo de Roma León XIV, el cardenal Baldo Reina, expresó en una nota su "decepción por lo sucedido" y adelantó que iniciaría "de inmediato las investigaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades".

Agregó además que "las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser objeto de mal uso ni explotación, ya que su único propósito es apoyar la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria" lo que indicaba que pediría la eliminación de la cara de Meloni del fresco.

meloni angel "Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano", aseguró el restaurador Bruno Valentinetti (83), habitante de la iglesia. El Mundo Ahora los trabajos se centrarán en la restauración de la imagen original, que indica que la Superintendencia Especial de Roma, a petición del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, inició una investigación de archivo para localizar documentación del proyecto de la pintura original en la Capilla del Crucifijo, creada en el año 2000.

La ministra Meloni bromeó el sábado pasado con un mensaje en su Facebook oficial al afirmar: "No, definitivamente no me parezco a un ángel", sostuvo al ser publicada la noticia en La Repubblica, que explicó que sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya en la Basílica de San Lorenzo in Lucina se encuentran los frescos de dos ángeles.