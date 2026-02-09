El príncipe William y la princesa Kate de Gales, preocupados por los archivos revelados de Jeffrey Epstein

El Palacio de Kensington confirmó la inquietud del heredero británico y su esposa ante los nuevos documentos y reiteró que la prioridad son las denunciantes.

El príncipe William y Kate Middleton expresaron su preocupación tras la difusión de nuevos documentos del caso Epstein.

El príncipe William y la princesa de Gales manifestaron su profunda preocupación por las nuevas revelaciones del caso Jeffrey Epstein que vuelven a involucrar al expríncipe Andrés , según informó el Palacio de Kensington este lunes, al tiempo que remarcaron que sus pensamientos están puestos en las víctimas.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales estuvieron profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas ”, señaló el palacio en un comunicado difundido tras la publicación de millones de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a comienzos de mes.

La declaración se conoció en la antesala del viaje de tres días que William iniciará este lunes a Arabia Saudita y forma parte de la respuesta institucional frente a la creciente crisis que rodea al hermano del rey Carlos III. El posicionamiento busca marcar distancia en medio de la difusión de nueva documentación vinculada al caso.

Andrew Mountbatten-Windsor (el expríncipe Andrés) , de 65 años, fue despojado de sus títulos reales en octubre pasado tras revelaciones previas sobre s u vínculo con el financista estadounidense condenado por delitos sexuales , aunque negó reiteradamente haber cometido irregularidades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó más de 3 millones de páginas , junto con 180.000 imágenes y unos 2.000 videos , como parte de una obligación legal para transparentar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y su red de contactos.

Entre los archivos hay correos electrónicos entre Epstein y personajes muy conocidos. Uno de ellos sugiere que Epstein quiso presentarle una mujer a “El Duque”, identificado como Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, aunque esos mensajes no prueban ilegalidad alguna.

archivos epstein prinicpe andres inglaterra 2 Departamento de Justicia de EEUU

Los correos electrónicos están firmados con la letra "A", con una firma que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York KG". Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

La BBC se puso en contacto con Andrés, antes conocido como el duque de York, para obtener una respuesta. Mountbatten-Windsor fue objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein. Ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Algunos correos electrónicos en la última publicación parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew. Un correo electrónico fechado el 4 de abril de 2009 estaba firmado: "¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!".

archivos epstein prinicpe andres inglaterra Departamento de Justicia de EEUU

Dice que iba a estar en Palm Beach, Florida, y quería tomar el té. El correo electrónico continúa hablando de ideas para la empresa de Ferguson, Mother's Army. La exduquesa de York se refiere a Epstein como "Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey". Ella lo llama una "leyenda" y dice "estoy muy orgullosa de ti". Epstein todavía estaba bajo arresto domiciliario por su condena de 2008 cuando se sucedió el intercambio de correos electrónicos.

La presión sobre Andrés se intensificó en los últimos días, implicado en nuevas fotos y correos electrónicos del caso Epstein publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre los nuevos documentos hay fotografías del entonces príncipe Andrés, arrodillado e inclinado sobre una mujer acostada, así como correos electrónicos que invitan a Epstein a Buckingham para hablar en "privado".

PRINCIPE ANDRES DE INGLATERRA El expríncipe dejó la propiedad cercana al castillo de Windsor en medio de la controversia.

La salida de Royal Lodge y el traslado a Sandringham

La semana pasada, la monarquía obligó a Mountbatten-Windsor a abandonar Royal Lodge, su residencia histórica cercana al castillo de Windsor. Actualmente reside en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, mientras se realizan reparaciones en una vivienda que sería su destino definitivo.

“Con la última tanda de archivos de Epstein quedó claro para él que era momento de irse (de Royal Lodge)”, citó The Sun a un amigo de Mountbatten-Windsor que pidió reserva de identidad. “La partida fue tan humillante que eligió hacerlo al amparo de la noche”, dijo.