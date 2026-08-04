El volcán más activo de Centroamérica incrementó su actividad y las autoridades preparan evacuaciones ante la caída de lava y ceniza.

El volcán de Fuego es uno de los principales volcanes activos de Guatemala y mantiene una actividad frecuente.

Guatemala declaró una alerta de peligro por la erupción del volcán de Fuego, uno de los niveles más altos de emergencia del país, mientras las autoridades iniciaron evacuaciones preventivas en comunidades ubicadas en las cercanías del macizo. El volcán aumentó su actividad con lava, gases y ceniza que alcanzaron grandes alturas.

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El coloso, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital guatemalteca , comenzó una nueva fase eruptiva durante la mañana del lunes y durante la noche registró una mayor intensidad. Según los reportes oficiales, se observaron corrientes de lava descendiendo por las laderas y columnas de material volcánico elevándose desde el cráter.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) estableció la alerta anaranjada a nivel nacional , considerada el segundo nivel más alto antes de una emergencia total, para que las instituciones estatales estén preparadas ante una posible escalada de la situación.

Decenas de habitantes de dos caseríos ubicados en las faldas del volcán fueron trasladados hacia zonas consideradas de menor riesgo, como San Juan Alotenango. Allí se instalaron refugios improvisados con camas en salones comunales para recibir a quienes abandonaron sus viviendas.

Muchos vecinos salieron únicamente con ropa y alimentos básicos ante la rápida evolución de la actividad volcánica.

Las autoridades guatemaltecas activaron protocolos de emergencia ante el aumento de la actividad volcánica. @MundoEConflicto

"Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar", contó a la AFP Alejandro García, un habitante de 68 años del caserío Santo Domingo El Porvenir.

La vocera de la Conred, Valeria Urízar, pidió a la población mantenerse atenta y realizar una "autoevacuación" si considera que las condiciones representan un peligro para su vida. Hasta el momento, las autoridades no informaron una cifra oficial de personas evacuadas.

Lava, ceniza y posibles deslaves

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) informó que el volcán continúa en la "fase más intensa de la erupción" y advirtió sobre la posibilidad de nuevos deslaves de material caliente en los sectores sureste, suroeste y sur del volcán.

"El incremento en el número y tamaño de estas corrientes" hacia la "base" del volcán "se mantiene como la principal amenaza para las comunidades", señaló el organismo.

Los especialistas explicaron que la erupción generó fuentes de lava de entre 200 y 300 metros de altura sobre el cráter, mientras que las columnas de ceniza podrían superar los 7.000 metros.

Además, el material volcánico se desplaza a alturas de entre 5.000 y 6.000 metros y puede alcanzar distancias de hasta 130 kilómetros hacia el oeste, llegando incluso a sectores de la costa del Pacífico.

Clases suspendidas y controles en rutas

Ante el avance de la actividad volcánica, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en comunidades pertenecientes a tres municipios cercanos al volcán como medida preventiva.

La caída de ceniza y los flujos de lava representan los principales riesgos para las poblaciones cercanas. @TabascoHOY

También se cerró una carretera que rodea el macizo y conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, uno de los principales destinos turísticos de Guatemala.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones para el tráfico aéreo debido a la presencia de ceniza en la atmósfera, aunque hasta el momento no se reportaron afectaciones en el aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala.

Un volcán con antecedentes de actividad

El volcán de Fuego, que alcanza los 3.763 metros de altura, es considerado el volcán más activo de Centroamérica y forma parte de los tres volcanes activos de Guatemala junto al Pacaya y el Santiaguito.

Sus últimas fases eruptivas importantes ocurrieron en febrero pasado y en junio de 2025, cuando una actividad similar obligó a evacuar a unas 800 personas.

Uno de sus episodios más recordados ocurrió en 1932, cuando una erupción lanzó cenizas que llegaron hasta El Salvador, ubicado a 125 kilómetros de distancia, y Honduras, a 175 kilómetros.