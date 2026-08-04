Investigan la muerte de tres leonas en un zoológico de Tokio por causa de la ola de calor

Sucedió en un Zoológico, donde sus autoridades indicaron que los animales presentaron síntomas como "pérdida de apetito, fatiga y disminución de la actividad". En las últimas semanas, el país registró máximas cercanas a los 40 grados.

Japón atravesó el año pasado el verano más caluroso en sus registros, y en las últimas semanas alcanzó máximas de 40 ºC.

Tres leonas murieron en un zoológico de Tokio, Japón , en medio de una ola de calor que afecta a la región. Sucedió en el Parque Zoológico de Tama, donde varios animales sufrieron signos como decaimiento y bajo apetito.

Desde mediados de julio, diez de los 16 leones en el Zoológico de Tama sufrieron síntomas como "pérdida de apetito, fatiga y disminución de la actividad", por lo que se canceló su exhibición desde el pasado 23 de julio.

"Algunos leones enfermaron gravemente, llegando a ser incapaces de mantenerse en pie o a perder el conocimiento, y un total de tres leones fallecieron el 28 y 31 de julio y el 2 de agosto (uno cada día). El tratamiento y el cuidado de los leones continúan", indicó el sitio web del Parque.

Japón atravesó el año pasado el verano más caluroso en sus registros, y en las últimas semanas partes del país alcanzaron los 40 ºC, lo que califica para la nueva denominación de "día cruelmente caluroso", indicó AFP.

"Actualmente, tres leones siguen enfermos e incapaces de ponerse de pie, por lo que continuamos administrándoles líquidos, medicamentos para el hígado, vitaminas y tratando sus úlceras por presión (...) los hallazgos de la autopsia patológica mostró deshidratación generalizada e insuficiencia multiorgánica", agregó el sitio en la descripción de la situación.

Desde mediados de julio, diez de los 16 leones en el Zoológico de Tama sufrieron síntomas como "pérdida de apetito, fatiga y disminución de la actividad".

Al respecto, el texto sostuvo que estos signos sugieren que "el estrés por calor fue un factor contribuyente". "Estamos tomando medidas para prevenir la recurrencia, como reforzar las medidas de protección contra el calor en el recinto de los leones y en la zona de libre circulación del zoológico", cerró el comunicado.

España enfrenta otra ola de calor con temperaturas de más de 40°C, mientras se agravan los incendios forestales

España se prepara para atravesar la cuarta ola de calor del año, en un contexto crítico marcado por los incendios forestales que afectan a distintas regiones del país. Las previsiones oficiales indican que las temperaturas volverán a escalar por encima de los 40 grados, agravando una situación que ya es considerada de emergencia.

El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir de mitad de semana y podría extenderse varios días, con registros generalizados superiores a los 36°C y valores extremos en zonas del sur y en valles del interior.

El nuevo episodio de altas temperaturas llega en uno de los momentos más delicados para España, donde los incendios avanzan sobre miles de hectáreas. Las autoridades advierten que el calor, sumado a la baja humedad y la ausencia de lluvias, complicará aún más las tareas de control.