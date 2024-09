Guerra en Gaza: Joe Biden acusó a Natanyahu de no hacer lo necesario para liberar rehenes

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, habló al respecto y pidió "perdón por no haberlos traído vivos". Estados Unidos, junto a Egipto y Qatar, llevan meses presionando para un cese al fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , consideró el lunes que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no está haciendo lo suficiente para lograr un acuerdo sobre la liberación de rehenes en poder del grupo islamista palestino Hamás , desde el 7 de octubre.

Ante la pregunta de un periodista en la Casa Blanca , donde Biden sostuvo una reunión con negociadores estadounidenses, sobre si el dirigente israelí estaba haciendo lo suficiente para conseguir un acuerdo, el demócrata respondió: " No ".

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, fueron informados por los negociadores sobre cómo avanza la propuesta presentada por Estados Unidos, Qatar y Egipto, añadió el comunicado. Harris, quien en las elecciones de noviembre buscará suceder a Biden en la presidencia, declaró que el asesinato de los seis rehenes fue "un acto bárbaro y brutal de Hamás".

Kamala Harris Kamala Harris expresó en la red social X: "Los dirigentes de Hamás pagarán por esos crímenes. Tenemos que hacer que los rehenes vuelvan a casa y poner fin al sufrimiento en Gaza". Reuters

"Los dirigentes de Hamás pagarán por esos crímenes. Hace tiempo que se requiere de un cese al fuego y un acuerdo para liberar los rehenes. Tenemos que hacer que vuelvan a casa y poner fin al sufrimiento en Gaza", escribió la vicepresidenta en un mensaje en X. En la reunión participaron el secretario de Estado, Antony Blinken, el director de la CIA, William Burns, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, junto a otros funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar, llevan meses presionando para que se produzca un intercambio de rehenes y prisioneros, y un alto al fuego en la guerra en Gaza. Los militantes de Hamás tomaron 251 rehenes durante el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel que desencadenó la guerra; 97 de los cuales permanecen en Gaza y 33 de ellos muertos, según informó el ejército israelí.

Aumenta la presión contra Netanyahu

La confederación sindical Histadrut, convocó el lunes una huelga después de que el ejército israelí anunciase el domingo haber encontrado los cuerpos de seis rehenes en la Franja de Gaza, tras casi once meses de guerra entre Hamás e Israel. El seguimiento del paro no fue igual en todas partes, mientras Tel Aviv y Haifa adhirieron a la movilización, Jerusalén y Ascalón decidieron no sumarse.

Además de las acusaciones estadounidenses, el gobierno laborista británico, por su parte, anunció que suspenderá 30 de las 350 licencias de exportación de armas a Israel, basándose en un "claro riesgo" de que pudieran usarse violando el derecho humanitario internacional.

Frente a la falta de un posible cese al fuego del conflicto, en Gaza se comenzó una campaña de vacuncación contra la polio, gracias a la implementación de "pausas humanitarias" entre las 06:00 y las 14:00, durante tres días en varios puntos del territorio palestino con el objetivo de inmunizar a más de 640.000 niños menores de 10 años.