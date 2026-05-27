EEUU desmiente un supuesto borrador del acuerdo con Irán, en medio de las negociaciones

Aseguraron que el documento difundido por medios estatales iraníes es falso y negaron que exista un memorándum de entendimiento en los términos publicados. Las declaraciones llegan mientras continúan las conversaciones para intentar frenar una nueva escalada en Medio Oriente.

La Casa Blanca salió rápidamente a rechazar versiones publicadas desde Irán sobre un supuesto entendimiento entre Washington y Teherán, en un escenario marcado por negociaciones frágiles y amenazas cruzadas.

El presidente de EEUU, Donald Trump , brindó este miércoles una conferencia de prensa y aseguró que el borrador compartieron medios estatales iraníes, es falso. Las declaraciones del presidente de norteamericano se dan en un momento de máxima expectativa por un acuerdo entre Teherán y Washington.

“ Este informe de los medios controlados por Irán no es cierto, y el memorándum de entendimiento que han ‘difundido’ es una completa invención. Nadie debería creer lo que publican los medios estatales iraníes. Los hechos importan ”, publicó en X la cuenta de Respuesta Rápida de la Casa Blanca, citando las declaraciones del mandatario republicano.

Según trascendió en medios oficiales iraníes , el supuesto documento incluiría exigencias vinculadas a una retirada de fuerzas militares estadounidenses desplegadas cerca del territorio persa, además del levantamiento del bloqueo sobre puertos iraníes. La información fue replicada por cadenas norteamericanas como CNN y CBS News.

Desde la televisión estatal IRIB definieron el texto como un “documento preliminar no oficial”, compuesto por 14 puntos que funcionarían como base de un eventual entendimiento entre Washington y Teherán. En Irán lo presentaron como una posible vía para avanzar hacia el final del conflicto, aunque aclararon que el contenido seguía bajo revisión y negociación.

El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro de las negociaciones

Parte de los puntos difundidos coinciden con versiones que funcionarios estadounidenses dejaron trascender en las últimas semanas. Entre ellos, aparece nuevamente el futuro del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta para el comercio energético mundial.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, Trump estaría dispuesto a flexibilizar parte de las sanciones y bloqueos impuestos sobre Irán si Teherán garantiza el tránsito seguro de embarcaciones comerciales por esa zona estratégica del Golfo Pérsico.

En paralelo, desde la Casa Blanca insistieron en que las conversaciones continúan abiertas y remarcaron que Washington no modificó sus condiciones principales para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

“Tal como ha afirmado el presidente Trump, las negociaciones avanzan por buen camino y él ha dejado claras sus líneas rojas. El presidente Trump solo cerrará un acuerdo que sea beneficioso para el pueblo estadounidense, el cual debe garantizar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear”, sostuvo Olivia Wales, portavoz presidencial, en respuesta a las publicaciones difundidas desde Irán.