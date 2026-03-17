Israel confirmó la muerte de Alí Larijani y Gholamreza Soleimaní, dos figuras clave del régimen iraní

El ataque en Teherán, atribuido a Israel, eliminó a un alto funcionario de seguridad y al jefe del Basij, en plena escalada del conflicto regional.

Israel confirmó la muerte de Alí Larijani y Gholamreza Soleimaní tras un ataque nocturno en Teherán dirigido contra la cúpula del régimen iraní , en una operación que, según las Fuerzas de Defensa, también alcanzó a otros altos mandos vinculados a estructuras de seguridad y represión.

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que el bombardeo tuvo como blanco al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani , y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimaní. Ambos murieron en el mismo operativo, de acuerdo con la confirmación oficial difundida por el ejército israelí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reforzó el mensaje con una declaración de alto voltaje político: "Lariyani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la última noche y se han unido en las profundidades del infierno a (el fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí) Jamenei, jefe del programa de aniquilación, junto a los eliminados en el eje del mal".

Además, Katz aseguró que tanto él como el primer ministro, Benjamin Netanyahu , ordenaron intensificar la ofensiva: avanzar sobre la cúpula del poder iraní y “cortar repetidamente la cabeza del pulpo y evitar que vuelva a crecer”.

Alí Larijani fue durante décadas una de las f iguras más influyentes de la política de la República Islámica. Desde 2020 se desempeñaba como asesor especial del exlíder supremo, Alí Jamenei , y en 2025 había asumido nuevamente como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional , consolidando su rol dentro del núcleo de poder.

Con formación en filosofía, informática y matemáticas, e hijo de un reconocido ayatolá, construyó una extensa trayectoria en el Estado: fue ministro de Cultura en 1992, dirigió la Radiodifusión de Irán entre 1994 y 2004 y en 2008 llegó a presidir la Asamblea Consultiva Islámica, tras haber ocupado previamente la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional.

Alí Larijani, Alí Larijani, uno de los hombres fuertes de la República Islámica, murió en el bombardeo.

En el plano político, intentó sin éxito llegar a la presidencia en varias ocasiones y fue descalificado en 2021 y 2024 por el Consejo de Guardianes. En 2022 ganó notoriedad por sus críticas a la represión de las protestas, donde sostuvo: "El hiyab tiene una solución cultural. No necesita decretos ni referéndums" y pidió mayor tolerancia al afirmar: "Son nuestros propios hijos. La sociedad necesita más tolerancia".

¿Quién era Gholamreza Soleimaní?

El operativo israelí también terminó con la vida de Gholamreza Soleimaní, comandante de la fuerza paramilitar Basij. Según las IDF, el ataque se produjo mientras el líder se encontraba en un campamento instalado recientemente tras bombardeos previos contra bases de esa organización.

El Basij (también conocido como Basich o Baseej) es una milicia de voluntarios creada en 1979 por orden del ayatolá Alí Jameneí. A lo largo de los años, fue una herramienta clave del régimen para reprimir protestas internas y sostener el control social.

Gholamreza Soleimaní Gholamreza Soleimaní, jefe del Basij, también fue abatido en el operativo.

Israel Katz se refirió directamente al rol de Soleimaní dentro de esa estructura: "Bajo Soleimani, la unidad Basij encabezó las principales operaciones represivas en Irán, empleando violencia, arrestos generalizados y fuerza contra manifestantes".

De acuerdo con la información difundida por el ejército israelí, en el mismo ataque también habrían muerto otros integrantes del alto mando del Basij, lo que representaría un golpe adicional a la estructura de seguridad interna iraní.