EEUU afirmó que destruyó la capacidad naval de Irán y golpeó sus sistemas de misiles y drones

Aseguraron que los ataques conjuntos lograron neutralizar infraestructura militar clave y debilitar de forma significativa el poder marítimo iraní en el Golfo Arábigo y el estrecho de Ormuz.

Según el balance oficial, los ataques destruyeron sistemas de defensa aérea, plataformas de misiles, drones y activos navales, e incluyeron el hundimiento de 17 buques iraníes, entre ellos un submarino.

El jefe del comando militar estadounidense en Medio Oriente, el almirante Brad Cooper , aseguró que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó cerca de 2.000 objetivos militares y dejó fuera de combate gran parte de la capacidad naval de la república islámica.

Según explicó el alto mando, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas , con más de 50.000 efectivos , dos portaaviones y bombarderos estratégicos desplegados en la zona.

De acuerdo con el balance oficial difundido por Washington, en menos de 100 horas de operaciones fueron destruidos sistemas de defensa aérea, plataformas de lanzamiento de misiles, drones y activos navales iraníes . Entre los objetivos alcanzados, Estados Unidos aseguró haber hundido 17 buques iraníes, incluido un submarino .

“El día de hoy no hay un solo barco iraní operando en el Golfo Arábigo , el estrecho de Ormuz ni en el golfo de Omán ”, sostuvo Cooper al presentar el balance de la operación, al tiempo que afirmó que las principales rutas marítimas de la región quedaron libres de presencia naval iraní .

El almirante también remarcó que la ofensiva inicial superó en escala a cualquier operación militar previa en Medio Oriente y que la superioridad aérea, naval y tecnológica estadounidense se consolidó rápidamente durante las primeras horas del operativo.

En respuesta a los ataques, fuentes militares estadounidenses señalaron que Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y cerca de 2.000 drones, en ofensivas que, según Washington, tuvieron como blancos principales zonas civiles y posiciones no militares. Pese a esa represalia, Cooper afirmó que las capacidades ofensivas iraníes muestran señales de debilitamiento tras los bombardeos.

El jefe militar confirmó además que durante la campaña Estados Unidos utilizó por primera vez misiles de nueva generación PrSM, además de drones de ataque desarrollados a partir de tecnología capturada o adaptada de sistemas iraníes.

Fuerzas israelíes bombardearon un complejo estratégico vinculado al programa nuclear de Irán

Israel confirmó este martes un nuevo ataque aéreo sobre territorio iraní al alcanzar el complejo militar “Imam Ali”, ubicado en las inmediaciones de Teherán y señalado por las autoridades israelíes como una pieza relevante dentro del entramado nuclear de la República Islámica.

De acuerdo con el parte difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la operación no se limitó a un único blanco, sino que incluyó otros objetivos vinculados a la infraestructura que sostiene el desarrollo de capacidades estratégicas iraníes. El objetivo declarado fue degradar activos considerados sensibles para la seguridad israelí.

Siempre según la versión oficial, en el complejo operaba un grupo de científicos dedicado al diseño de componentes críticos para un eventual sistema de armas nucleares. Israel aseguró que, tras tareas de inteligencia y seguimiento, logró identificar la nueva base de operaciones de ese equipo y ejecutar un ataque que describió como “quirúrgico”.