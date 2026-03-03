Israel refuerza su ofensiva en el sur del Líbano y crece la tensión con Hezbolá + Seguir en









El ejército israelí envió nuevas tropas y ordenó evacuaciones masivas en aldeas del sur libanés, mientras Hezbollah respondió con cohetes y drones. El intercambio de ataques eleva el riesgo de una guerra abierta en la región.

Los enfrentamientos se intensifican en la frontera entre Israel y Líbano, con advertencias de evacuación y bombardeos cruzados. Captura

Israel continua sus ataques contra Líbano y envió una nueva tanda de tropas en el sur del país, donde gobierna el grupo político-paramilitar, Hezbolá. Además, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron a los residentes de más de 80 aldeas evacuar, en medio de un escenario de enfrentamiento.

Por su parte, Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó estar listo para una guerra abierta, lo que agravaría la ya caliente situación en la región. La organización islamista lanzó cohetes y drones contra el sur israelí, luego del ataque inicial de Israel y EEUU contra la cúpula de poder iraní. El ataque de Hezbolá dejó un muerto y, más tarde, la respuesta del gobierno de Netanyahu fue una nueva ofensiva, con un saldo de 52 víctimas en el sur libanés.

Bombardeos nocturnos y advertencias masivas En la madrugada del martes, Hezbolá informó que ejecutó dos nuevas ráfagas de cohetes dirigidas al norte israelí. Casi en paralelo, la aviación de Israel golpeó distintos objetivos durante la noche, entre ellos un edificio donde funcionan medios vinculados a la organización chiita, afectando sus señales de televisión y radio.

La tensión también se trasladó a Beirut. En los suburbios del sur de la capital libanesa se registraron múltiples bombardeos a primera hora de la tarde, sin alertas previas a la población. Más tarde, el ejército israelí señaló que los ataques estuvieron dirigidos contra dirigentes y estructuras operativas de Hezbolá .

El vocero militar israelí, Avichay Adraee, difundió un mensaje dirigido a los habitantes de más de 80 pueblos del sur libanés, instándolos a abandonar de inmediato esas zonas. En su comunicación, remarcó que nadie deberá regresar hasta que exista una notificación oficial que lo autorice.

En el plano diplomático, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, se reunió con representantes de Arabia Saudí, Qatar, EEUU, Francia y Egipto. Allí aseguró que los lanzamientos de cohetes de Hezbolá provienen de áreas situadas al norte del río Litani. Según el gobierno libanés, el grupo fue desarmado en el sector sur de ese río y el ejército nacional mantiene el control de la franja comprendida entre el Litani y la frontera con Israel. Minutos antes de esa declaración, las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que enviaron refuerzos adicionales al sur libanés y que avanzaron sobre nuevas posiciones consideradas estratégicas cerca del límite fronterizo. En simultáneo, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que el ejército local comenzó a replegar algunas de sus bases en la zona limítrofe, en medio de un escenario cada vez más volátil.

