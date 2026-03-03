La ONU alertó por el "dramático impacto" de la escalada en Medio Oriente y su impacto en la economía global

El secretario general António Guterres mostró su preocupación por la "multiplicación de frentes" y el aumento de víctimas civiles en el conflicto bélico.

El secretario general de la ONU , António Guterres , mostró este martes su preocupación por el "dramático impacto" humanitario y económico que puede llegar a tener la actual escalada en Medio Oriente a nivel mundial. Además, expresó su inquietud por la "multiplicación de frentes" y el aumento de víctimas civiles .

Así lo señaló su portavoz, Stéphane Dujarric , quien en rueda de prensa alertó el peligro de que continúen los ataques contra infraestructuras energéticas "en el marco de la actual escalada regional", lo que podría traer "consecuencias graves y un impacto dramático en la economía global".

A su vez, citó a las autoridades locales y a la Media Luna Roja iraní para señalar que los bombardeos iniciados el sábado en Irán habrían afectado a más de 1.000 localidades, "con un saldo aproximado de 790 muertos y cerca de 7.000 heridos" .

"Algunos ataques habrían alcanzado zonas residenciales densamente pobladas y, según los primeros informes, causado daños a infraestructuras civiles", expresó.

Por último, detalló que en Israel "los bombardeos habrían dejado al menos diez muertos y decenas de heridos".

Irán atacó con drones el consulado de EEUU en Dubái y provocó un incendio en el edificio

El consulado de Estados Unidos en Dubái fue atacado este martes por la noche por un presunto dron iraní y provocó un incendio en el edficio. La noticia fue confirmada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien aseguró que "todo el personal está a salvo".

"Desgraciadamente, un dron impactó en un estacionamiento junto al edificio de la delegación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo", declaró el funcionario.

Videos del edificio en llamas se viralizaron en las redes sociales. Luego, la Oficina de Medios de Dubái anunció más tarde que el incendio, causado por un “incidente relacionado con un dron”, había sido extinguido y que nadie resultó herido.

Incendio Dubai ataque consulado EEUU El ataque provocó un incendio en la sede diplomática.

Cabe recordar que este martes por la madrugada fue atacada la embajada estadounidense en Arabia Saudita, también por drones iraníes, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, sin heridos ni víctimas fatales.