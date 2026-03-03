¿Qué pasa en la guerra de EEUU, Israel e Irán?: lo que se sabe tras cuatro días de conflicto

La muerte del líder supremo de Irán significó una escalada bélica en Medio Oriente, traducido en represalias para los aliados de EEUU y una tensión en el mercado de petróleo. Tras anuncios de Donald Trump y el Pentágono, el mundo espera ataques de mayor intensidad.

Luego del ataque en conjunto de EEUU e Israel el sábado, Irán contestó con represalias en diversos puntos de países aliados y se teme que el conflicto escale.

El conflicto entre EEUU e Irán se amplía hora a hora, involucrando a otros países de la región y generando temores para la economía global . En las últimas horas, la embajada estadounidense en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes

El último incidente registrado, ocurrido en el barrio diplomático de la capital saudí, fue confirmado por las autoridades locales y, pese a las detonaciones reportadas , no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, confirmó CNN . Según reportes citados por Reuters y Axios, el episodio se inscribe en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo.

Por otro lado, desde el Pentágono , el presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU Dan Caine enfatizó el lunes que las ofensivas militares en Irán no serían operaciones de una noche y que se deberían esperar más bajas estadounidenses .

A la par, el mandatario Donald Trump dio una serie de entrevistas en las que sostuvo que el conflicto duraría “cuatro semanas”, la indicación más clara hasta ahora de cuánto tiempo espera la administración que pueda continuar la campaña. En una conversación con la CNN, indicó que la “gran ola ni siquiera ha ocurrido, la grande viene pronto”, sin dar más detalles.

En las últimas horas, tres aeronaves militares de EEUU se estrellaron en Kuwait, Golfo Pérsico , “debido a un aparente incidente de fuego amigo”, según las Fuerzas Armadas estadounidenses. El conflicto se extendió a otro frente cuando Israel lanzó una ola de ataques contra Líbano en respuesta a una provocación del grupo Hezbolá , matando a más de 50 personas, según autoridades libanesas.

Tras la muerte de Jamenei, un consejo de tres personas ocupa el poder en Irán mientras aún no se prepare quién lo sucederá.

Ahora bien, mientras la guerra se expande se abren nuevos frentes: Hezbolá lanzó el lunes seis proyectiles contra una base militar en el norte de Israel “en venganza" por la muerte del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el sábado en el primer ataque en conjunto de EEUU e Israel. Esto derivó en una furiosa oleada de ataques israelíes sobre Beirut y el sur de Líbano.

Más tarde, Israel lanzó más ataques en todo el Líbano tras emitir advertencias de evacuación. En Kuwait, tres aeronaves militares de EEUU fueron derribadas por error por las defensas aéreas de ese país del Golfo, informó el CENTCOM, que agregó que la causa del incidente está bajo investigación.

iran petroleo El conflicto implica una tensión para el mercado petrolero, considerando las enormes reservas de Irán y su control sobre el Estrecho de Ormuz. Depositphotos

Equipos de CNN en las principales ciudades del golfo Pérsico —Dubai, Abu Dhabi y Doha— escucharon explosiones la mañana del lunes y vieron lo que parecían ser misiles interceptados en el cielo sobre ellos. De manera similar, ese día se interceptaron misiles en el cielo sobre Tel Aviv y Jerusalén.

El Ministerio de Defensa de Qatar expresó después que había derribado dos bombarderos iraníes Su-24 mientras en la capital de Irán, Teherán, se escucharon múltiples explosiones.

Quién lidera Irán ahora y las zonas alcanzadas en represalia

Si bien el régimen iraní está golpeado tras la baja de Jameneí, aún mantiene la capacidad de ataque en toda la región. Actualmente, un consejo de tres personas ocupa el poder, hasta que se nombre a un nuevo líder, compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei y el alto clérigo Alireza Arafi.

Entre las zonas alcanzadas por la ofensiva iraní se incluyen Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, aunque en su mayoría fueron derribados por los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, se contabilizaron 10 muertos y más de 200 heridos en Israel, según su servicio de emergencias Magen David Adom.

Para los países del Golfo aliados de EEUU -Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait- la expansión del conflicto quebró la sensación de seguridad que gobernó durante años en la zona. En Dubái se conocieron imágenes el sábado de un hotel de lujo en llamas mientras en Bahréin se produjo un incendio en los pisos superiores de un edificio residencial de gran altura.

iran teheran israel ataque bombardeo Tras el ataque conjunto del sábado, Irán respondió con represalias en Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita.

¿Cómo afectará el conflicto al mercado de petróleo?

Las enormes reservas de petróleo de Irán, y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, llevan al conflicto a repercusiones para la economía global. El precio del petróleo y el gas natural se disparó el lunes: los contratos de futuros del Brent, el referente global, subieron casi un 9% para negociarse alrededor de u$s79 el barril, mientras que el WTI, el referente estadounidense, aumentó un 8% hasta u$s73 el barril.

Por su parte, el precio del gas natural holandés, el referente europeo, subió casi un 48% en las operaciones del lunes por la tarde, después de que la empresa estatal de energía de Qatar detuviera la producción de gas natural licuado (GNL) tras un ataque iraní a su instalación en Ras Laffan.

El general de brigada Ebrahim Jabbari, asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, advirtió el lunes que sus fuerzas atacarían a los buques que pasen por el Estrecho de Ormuz. “El estrecho está cerrado, y cualquiera que desee pasar, nuestros héroes (...) incendiarán esos barcos. No vengan a esta región”, sostuvo en la la emisora oficial del país.