Mojtaba Jameneí se prepara para dar su primer discurso como líder supremo de Irán

El nuevo líder supremo hablará al país mientras crecen apoyos internacionales, críticas internas y tensiones en la Asamblea de Expertos.

Mojtaba Jameneí se dirigirá por primera vez al país como líder supremo de Irán tras su designación por la Asamblea de Expertos para suceder a su padre, el ayatolá Alí Jameneí , muerto en bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Su llegada al poder ocurre en medio de protestas aisladas, apoyos internacionales y fuertes tensiones políticas internas.

La prensa iraní informó que Mojtaba, ofrecerá este lunes su primer discurso público como máxima autoridad política y religiosa del país.

Mientras se espera esa intervención, distintas figuras del establishment iraní comenzaron a expresar su respaldo a la designación. El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Ejei , calificó la elección como "una fuente de alegría y esperanza" e instó a las élites políticas, a los funcionarios y a la población a jurar lealtad al nuevo líder para reforzar la unidad nacional.

La designación del nuevo líder supremo generó apoyos del establishment iraní y críticas dentro del país.

En la misma línea se pronunció Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien sostuvo que la elección de Mojtaba Jameneí se realizó mediante un proceso transparente y conforme a la legalidad.

La designación del nuevo líder supremo también recibió respaldo de aliados internacionales clave para Teherán. Moscú y Pekín expresaron su apoyo a la continuidad del liderazgo iraní tras la muerte de Alí Jameneí.

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación en el que destacó la relación estratégica entre ambos países. "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas", señaló el mandatario ruso en un telegrama citado por la agencia RIA Novosti.

mojtaba jamenei putin xi jinping Rusia y China expresaron su respaldo al nuevo liderazgo de la República Islámica tras la sucesión.

Putin agregó además que el nuevo líder deberá enfrentar un escenario complejo. "Ahora que Irán se enfrenta a una agresión armada, sus actividades en este alto cargo requerirán sin duda gran coraje y dedicación", afirmó.

El presidente ruso también remarcó la continuidad de la relación bilateral. "Por mi parte, reitero nuestro continuo apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable de la República Islámica".

Desde China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que la designación del nuevo líder es una cuestión interna iraní. "China se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas", declaró.

Tensiones dentro de la Asamblea de Expertos

A pesar de los apoyos oficiales, la elección de Mojtaba Jameneí generó controversias dentro del propio sistema político iraní.

El ayatolá Mohsen Heidari afirmó a la televisión estatal que algunos miembros de la Asamblea de Expertos no fueron informados sobre la reunión en la que se votó la sucesión. Según explicó, varios clérigos no pudieron asistir a la sesión a pesar de encontrarse en la ciudad de Qom.

mojtba jamenei Sectores opositores cuestionaron el proceso de elección del nuevo líder supremo en Irán.

De acuerdo con sus declaraciones, más de dos tercios de los 88 miembros del organismo (el mínimo requerido para validar la votación) participaron en la reunión. Heidari sostuvo además que Mojtaba Jameneí obtuvo cerca del 85% de los votos emitidos.

Si esos números son correctos, al menos 59 miembros habrían estado presentes y alrededor de 50 habrían apoyado la designación del nuevo líder. El hecho de que algunos clérigos no participaran de la votación reflejaría las tensiones internas dentro de la Asamblea de Expertos y la oposición de ciertos sectores a una sucesión familiar.