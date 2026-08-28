Mette-Marit, la reina consorte de Noruega: problemas de salud, vínculo con Jeffrey Epstein y un hijo con causas penales

La mujer conoció al actual rey a fines de los 90 y se enamoraron, a pesar de resistencias de la Corona y la opinión pública. No obstante, sus labores reales la llevaron a especializarse en diversos títulos mientras lidia con una intimidad turbulenta.

La nueva reina nació el 19 de agosto de 1973, en una familia de padre periodista y madre empleada de banca.

Noruega atraviesa horas álgidas, tras la muerte del rey Harald V y la asunción del nuevo monarca, su hijo Haakon VIII (53). En ese sentido, su esposa y la nueva reina consorte de la nación, Mette-Marit figura en el centro de la opinión pública como parte de la nueva conducción, cuyo pasado trae problemas de salud, un vínculo con el depredador sexual Jeffrey Epstein y hasta un hijo con causas penales por varios cargos que incluyen posesión de droga y agresión sexual.

Mette-Marit pasó a ser la segunda reina consorte con un pasado plebeyo en la historia de Noruega y conoció a Haakon en 1999, cuando ambos tenían 25 años, durante el festival de música Quart en su ciudad natal de Kristiansand . Para entonces, la mujer era madre soltera y ese momento fue descripto por Haakon en su autobiografía de la siguiente manera: "Simplemente la miré. Era como una luz".

De allí, pudieron salir en secreto durante unos meses antes de que la noticia se filtrara. "Lo que ha ocurrido entre Haakon y yo ha ocurrido entre dos personas normales", declaró Mette-Marit a los periodistas, rechazando los primeros intentos de retratarla como una Cenicienta de la vida real.

Los medios de comunicación también exploraron aspectos más negativos, con presiones a que revelara detalles de su estilo de vida cuando formaba parte de la escena musical house de Noruega y cuestionando la idoneidad de que con esos antecedentes ingresara en la familia real.

Por su lado, Haakon y su padre, el rey Harald V quien entonces llevaba en el trono desde 1991 y también se había casado con una plebeya, la apoyaron. Este fue el primero de una serie de enfrentamientos dolorosos entre su vida privada y pública. " La incomodidad de aquel año todavía me acompaña. Sentirse perseguida es una sensación abrumadora. Les aseguro que no hay nada romántico en ser purificado de los pecados a la vista de todos", citó su marido en su libro.

Mette-Marit lidia con una fibrosis pulmonar crónica, una afección que le dificulta la respiración y la deja exhausta.

La nueva reina nació el 19 de agosto de 1973, en una familia de padre periodista y madre empleada de banca. Tras divorciarse, pasó a vivir con su madre y hermanos, mientras que en 2001 declaró sobre su juventud: "En aquel entonces, era importante para mí vivir en contra de lo establecido. Eso también me llevó a llevar una vida bastante desenfrenada".

Ese mismo año se casó con su príncipe y al principio le costó adaptarse a su posición. Pero "con el tiempo se sintió más cómoda en el papel y se convirtió en quien realmente era", declaró a Reuters. Según añadió, sus puntos fuertes residían en "su gran calidez humana" y su capacidad para conectar con la gente.

Entre 2000 y 2002, estudió ética en la Universidad de Oslo y en 2003 realizó cursos en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, centrándose en el desarrollo internacional, el VIH/SIDA y los problemas de los refugiados.

En su adaptación a la vida de esposa real, participó en varias organizaciones benéficas, eventos y crió a sus hijos: su primogénito, Magnus Borg Hoiby, y los hijos que tuvo con Haakon: Ingrid Alexandra, la siguiente en la línea de sucesión al trono, y Sverre Magnus.

Este año, Marius (29) fue juzgado por violación y violencia doméstica, cargos que negó y por los que fue condenado a cuatro años de cárcel. Los Angeles Times

Salud, Epstein y la causa legal de su hijo

Con la publicación de la documentación vinculada a Epstein, llevada adelante por el Departamento de Justicia de EEUU en enero de este año, se conocieron correos electrónicos entre ambos incluso luego de la condena del financista. En 2011, ella le escribió que lo había buscado en Google y que estaba de acuerdo en que "no tenía muy buena pinta", seguido de una carita sonriente.

Posteriormente, ella pidió disculpas a la familia real, que también se vio afectada por el escándalo, y unas semanas después de que se conociera el hecho declaró a la emisora pública NRK que deseaba no haber conocido nunca a Epstein. "Fui manipulada y engañada", dijo entre lágrimas.

El escándalo de Epstein surgió mientras su hijo mayor, Marius (29), era juzgado por violación y violencia doméstica. Mientras negó esos cargos, admitió algunos delitos menores pero en junio fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos vinculados al primer caso y de un cargo por el segundo. La condena fue de cuatro años de prisión, mientras tanto él como la fiscalía apelaron.

Ella no hizo declaraciones públicas al respecto mientras el que habló fue su marido ante los medios. De fondo, Mette-Marit lidia con una fibrosis pulmonar crónica, una afección que le dificulta la respiración y la deja exhausta. Dos días después de la condena de Marius, el palacio anunció que Mette-Marit se había sometido a un trasplante de pulmón exitoso, sin especificar fecha del procedimiento.