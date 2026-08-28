Quién es Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega: el destino de un príncipe enfrentado a los planes de la Corona

Hijo del fallecido rey, asume el trono con más de 50 años y con una larga formación detrás. Su matrimonio fue fuertemente cuestionado y su dinastía viene de una historia popular y firmeza.

Tras la muerte del rey Harald V de Noruega , quien estaba en el poder desde 1991, lo sucederá su único hijo varón el príncipe heredero Haakon Magnus. Su ascenso abre una nueva era dentro del trono ya que lo convertirá en el rey Haakon VIII, quien al igual que sus antepasados, asume con más de cincuenta años y con una larga trayectoria como regente.

Magnus (53) fue descripto por su círculo como alguien empático, sensible, reflexivo y alguien a quien le preocupa estar a la altura de su padre. La prensa local se refirió a él en varias ocasiones como "Haakon, el sensato".

Hijo de los reyes Harald y Sonia de Noruega, el nuevo soberano nació en Oslo el 20 de julio de 1973 y no le habría tocado reinar de no ser porque entonces el varón tenía preferencia sobre la mujer en cuestiones dinásticas. Así que, aunque nació dos años después que su hermana Marta Luisa, fue sobre él que recayó el futuro de la Casa Real y de su dinastía.

"Ser un príncipe era una fuente de problemas, no una ventaja. Cuando era niño, todo esto era un inconveniente, un obstáculo para las buenas relaciones", explicó el nuevo rey en una biografía que publicó en 2023. Un primer punto de inflexión le llegó a los 17 años cuando murió su abuelo Olav V , un rey extremadamente popular, de carácter sencillo, firme y todo un referente por haber participado activamente junto a su padre, Haakon VII, en la defensa de las instituciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Ahora bien, su formación fue diseñada a medida en los centros más prestigiosos de su país: se graduó en la Academia Naval de Bergen , se licenció en ciencias políticas en la Universidad de California en Berkeley y cursó una maestría de comercio internacional en la London School of Economics and Political Science.

También cursó pasantías en las Naciones Unidas y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras, impulsaba iniciativas que lo conectaran con sus propios intereses tales como el medioambiente, el mar, el deporte y el aire libre. Haakon está casado con Mette-Marit Tjessem Høiby, quien ahora detenta el cargo de reina consorte y fue fuertemente criticada al momento de unirse a la Corona.

Altos sectores eclesiásticos y monárquicos vieron con malos ojos que fuera una madre soltera, además el padre de su hijo había tenido "problemas con la justicia"; para otros, el problema derivaba de que no tenía formación o una trayectoria profesional que valoraran como un activo, como es el caso de la mayoría de consortes de su generación.

Haakon está casado con Mette-Marit Tjessem Høiby, quien hasta el momento tenía el cargo de princesa heredera y fue fuertemente criticada al momento de unirse a la Corona. Gentileza Hola

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Rikshospitalet de Oslo, donde permanecía internado desde el 17 de agosto. La Casa Real confirmó el fallecimiento y señaló que el monarca murió “apaciblemente en el hospital nacional”.

Harald V había sido hospitalizado inicialmente por una complicación derivada del tratamiento que recibía por una anemia hemolítica. Durante su internación, su cuadro se agravó por una infección bacteriana en la sangre, por la que recibió tratamiento con antibióticos.

El Palacio Real había informado durante el último fin de semana que el rey había respondido favorablemente a la medicación. Sin embargo, su estado de salud se deterioró durante los últimos días y la familia real suspendió sus compromisos oficiales para acompañarlo.

El monarca había atravesado diversos problemas de salud durante los últimos años. En marzo de 2024 recibió un marcapasos y recientemente había comenzado un tratamiento contra la anemia hemolítica, una enfermedad que provoca una destrucción acelerada de los glóbulos rojos.