Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El monarca noruego falleció este viernes tras permanecer 11 días internado por una infección bacteriana en la sangre. Su hijo, el príncipe heredero Haakon, asumirá la Corona.

Harald V murió a los 89 años tras 35 años en el trono de Noruega. Su hijo Haakon asumirá como nuevo monarca.

El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años en el Rikshospitalet de Oslo , donde permanecía internado desde el 17 de agosto. La Casa Real confirmó el fallecimiento y señaló que el monarca murió “apaciblemente en el hospital nacional”.

Harald V había sido hospitalizado inicialmente por una complicación derivada del tratamiento que recibía por una anemia hemolítica. Durante su internación, su cuadro se agravó por una infección bacteriana en la sangre, por la que recibió tratamiento con antibióticos.

El Palacio Real había informado durante el último fin de semana que el rey había respondido favorablemente a la medicación. Sin embargo, su estado de salud se deterioró durante los últimos días y la familia real suspendió sus compromisos oficiales para acompañarlo.

El monarca había atravesado diversos problemas de salud durante los últimos años. En marzo de 2024 recibió un marcapasos y recientemente había comenzado un tratamiento contra la anemia hemolítica, una enfermedad que provoca una destrucción acelerada de los glóbulos rojos.

Como consecuencia del tratamiento, Harald V sufrió una acumulación de líquidos en el organismo que requirió atención hospitalaria. Posteriormente desarrolló la infección sanguínea que terminó agravando su estado.

A pesar de sus problemas de salud, el rey continuó participando de actividades oficiales hasta poco antes de su internación. Harald V había llegado al trono en 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V, y se convirtió en una figura de gran popularidad entre los noruegos.

Durante su reinado mantuvo el lema “Todo por Noruega”, heredado de su abuelo, el rey Haakon VII, y de su padre. También impulsó una imagen más moderna y cercana de la monarquía, en línea con el legado de Olav V, conocido como el “Rey del Pueblo”.

Haakon VIII, el sucesor de Harald V

El nuevo rey Haakon VIII de Noruega y su esposa Mette-Marit. Gentileza Hola

Tras la muerte del monarca, la Corona pasará a su hijo, el príncipe heredero Haakon, quien se convertirá en el nuevo rey de Noruega. Haakon, nacido el 20 de julio de 1973, ya había asumido funciones como regente durante las ausencias de su padre.

Haakon está casado con la princesa heredera Mette-Marit y ambos tienen dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Mette-Marit también tiene un hijo de una relación anterior, Marius Borg Høiby.

Harald V nació el 21 de febrero de 1937 en la residencia de Skaugum y se convirtió en príncipe heredero en 1957, tras la muerte de su abuelo, Haakon VII. En 1968 se casó con Sonja Haraldsen, con quien permaneció durante casi seis décadas.

El matrimonio fue consagrado rey y reina en junio de 1991 y posteriormente se instaló en el Palacio Real de Oslo. Harald V deja a la reina Sonja, de 89 años, dos hijos y cinco nietos.

Además de su actividad institucional, el monarca fue un reconocido aficionado a la navegación. Al igual que su padre, campeón olímpico de vela en 1928, Harald V tuvo una destacada trayectoria deportiva y representó a Noruega en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. En 1987 capitaneó su yate hasta obtener el oro en el Campeonato Mundial.

En Noruega, la monarquía tiene actualmente un papel principalmente simbólico dentro del sistema democrático. El poder político reside en el Parlamento y en el Gobierno electos, mientras que la familia real conserva un importante peso institucional y una fuerte presencia pública.

Con la muerte de Harald V comienza ahora una nueva etapa para la monarquía noruega, con Haakon al frente de la Corona y el desafío de continuar el legado de una figura que permaneció durante más de tres décadas en el trono.