Hiroshima a 80 años de la bomba nuclear: "Vean con sus propios ojos lo que provoca un bombardeo atómico"

Hiroshima recordó a las víctimas de la bomba nuclear con un homenaje en el Parque Memorial de la Paz del que participaron cerca de 55.000 personas de 120 delegaciones diferentes. Rusia no estuvo presente.

La jornada no estuvo exenta de tensiones. Mientras en el interior del memorial se desarrollaba el acto oficial, afuera se escuchaban las consignas de manifestantes que exigían una postura más firme contra la proliferación nuclear. El telón de fondo no hizo más que reforzar lo que horas antes advirtió Melissa Parke, directora ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN): “El riesgo de uso de armas nucleares es más alto ahora que nunca” .

GxrB1PQXgAAI6gx Imágenes de la ceremonia que se desarrolló en el Parque Memorial de la Paz. Gentileza @Thetimes

Frente a esta amenaza latente, ICAN insistió en la urgencia de construir tratados que vayan más allá de las declaraciones simbólicas. El desafío, reconocen, no pasa solo por eliminar las armas existentes, sino por frenar una narrativa global que vuelve a justificar su existencia como elemento disuasivo.

La ceremonia principal tuvo su momento más emotivo a las 8:15 de la mañana, hora exacta en la que, el 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó sobre la ciudad la bomba ‘Little Boy’. El silencio fue interrumpido solo por el tañido de la Campana de la Paz, que marcó el minuto de homenaje a las víctimas. Se estima que unas 70.000 personas murieron de inmediato, y el número total de fallecidos por los efectos de la radiación superó los 140.000 hacia fines de ese año.

El acto también estuvo atravesado por gestos simbólicos. Jóvenes japoneses hicieron sonar la campana, y delegaciones de países tan diversos como Israel, Ucrania y la Autoridad Palestina ocuparon sus lugares. Rusia, en cambio, brilló por su ausencia, una señal que no pasó desapercibida en un contexto geopolítico cada vez más tenso.

NCABZQMJKBCEFGDKTNXIYI5QNU Los homenajes se repitieron en toda la ciudad como señal de respeto y honra a las víctimas de la bomba nuclear. Gentileza @Thetimes

El primer ministro Shigeru Ishiba aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso de Japón con el desarme nuclear. Durante su discurso, rechazó categóricamente la posibilidad de compartir armamento atómico con Estados Unidos y reiteró los tres principios históricos del país: no poseer, no fabricar y no permitir el ingreso de armas nucleares en su territorio.

“Es nuestra misión liderar los esfuerzos globales para lograr un mundo sin armas nucleares”, sostuvo el mandatario. No fue una declaración aislada. Desde hace años, Japón intenta posicionarse como referente moral en esta agenda, aunque su rol sigue generando controversias, especialmente por la presencia militar estadounidense en el archipiélago.