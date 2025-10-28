Huracán Melissa hoy: cada vez más cerca de tocar tierra en Jamaica, ya causó tres muertes







El huracán de categoría 5 avanza con vientos devastadores y riesgo extremo de inundaciones, lo que afecta a más de un millón de personas.

Jamaica se prepara para que el huracán Melissa toque tierra en las próximas horas. CNN

La calma antes de la tormenta se volvió una tensión que se siente en la isla de Jamaica, que se prepara para la llegada de un fenómeno meteorológico de dimensiones históricas. El huracán Melissa alcanzó la categoría cinco, la máxima en la escala de los huracanes, y está avanzando sobre las aguas del Caribe, lo que genera un riesgo mayor porque se podría combinar con vientos extremos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las autoridades jamaicanas han hecho sonar las alarmas: refugios disponibles, órdenes de evacuación para zonas costeras y una exhortación firme a que la población no subestime la magnitud del peligro. A se vez, se contempla que el huracán Melissa podría convertirse en el huracán más potente en hacer contacto directo con Jamaica desde que se tienen registros, lo que convierte el episodio en un posible desastre de gran escala.

Qué se sabe del huracán Melissa Melissa se formó a mediados de octubre como una perturbación tropical sobre el Atlántico, y luego se movió hacia el oeste jugando con corrientes débiles que le permitieron organizarse lentamente.

huracan melissa viento El País En los últimos días mostró una intensificación rápida, alcanzando vientos sostenidos de aproximadamente 280 km/h, una velocidad comparable a las más intensas jamás registradas en la región. Se desplaza muy lentamente, lo que implica que permanecerá en zonas extensas durante horas prolongadas.

Cuál es la trayectoria del huracán Melissa El rumbo de Melissa lo sitúa hacia Jamaica, con entrada prevista desde el suroeste de la isla, cruzándola y saliendo hacia el noreste en dirección a Cuba. Con su tamaño tan grande, el huracán pone bajo amenaza tanto la costa sur como áreas montañosas del interior.

Posteriormente, se prevé un debilitamiento moderado al pasar por Cuba y las Bahamas, aunque los efectos devastadores en Jamaica pueden ser ya irreversibles para muchas comunidades. Cuándo impactará el huracán en Jamaica Las predicciones meteorológicas señalan que el impacto directo sobre Jamaica podría producirse entre la madrugada y la mañana del martes próximo, hora local de la isla. Dado su movimiento lento, se espera que el impacto, en forma de vientos extremos, lluvia y oleaje, persista durante varias horas, lo que agrava aún más la potencial destrucción. Medidas de prevención Las autoridades jamaiquinas han activado más de 800 refugios en todo el país y han ordenado evacuaciones en comunidades vulnerables costeras y montañosas. También se instó a la población a asegurar techos, cerrar ventanas, evacuar si se vive en zonas de riesgo y mantenerse alejada de la costa ante la posibilidad de marejadas de hasta cuatro metros. Además, se recomienda tener a mano linternas, agua potable, alimentos no perecederos y documentos de identidad, y estar preparados para interrupciones prolongadas de electricidad y rutas de acceso.

Temas Huracán

Jamaica