SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de octubre 2025 - 10:13

Huracán Melissa hoy: cada vez más cerca de tocar tierra en Jamaica, ya causó tres muertes

El huracán de categoría 5 avanza con vientos devastadores y riesgo extremo de inundaciones, lo que afecta a más de un millón de personas.

Jamaica se prepara para que el huracán Melissa toque tierra en las próximas horas.

Jamaica se prepara para que el huracán Melissa toque tierra en las próximas horas.

CNN

La calma antes de la tormenta se volvió una tensión que se siente en la isla de Jamaica, que se prepara para la llegada de un fenómeno meteorológico de dimensiones históricas. El huracán Melissa alcanzó la categoría cinco, la máxima en la escala de los huracanes, y está avanzando sobre las aguas del Caribe, lo que genera un riesgo mayor porque se podría combinar con vientos extremos, lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas.

Las autoridades jamaicanas han hecho sonar las alarmas: refugios disponibles, órdenes de evacuación para zonas costeras y una exhortación firme a que la población no subestime la magnitud del peligro. A se vez, se contempla que el huracán Melissa podría convertirse en el huracán más potente en hacer contacto directo con Jamaica desde que se tienen registros, lo que convierte el episodio en un posible desastre de gran escala.

Informate más

Qué se sabe del huracán Melissa

Melissa se formó a mediados de octubre como una perturbación tropical sobre el Atlántico, y luego se movió hacia el oeste jugando con corrientes débiles que le permitieron organizarse lentamente.

huracan melissa viento

En los últimos días mostró una intensificación rápida, alcanzando vientos sostenidos de aproximadamente 280 km/h, una velocidad comparable a las más intensas jamás registradas en la región. Se desplaza muy lentamente, lo que implica que permanecerá en zonas extensas durante horas prolongadas.

Cuál es la trayectoria del huracán Melissa

El rumbo de Melissa lo sitúa hacia Jamaica, con entrada prevista desde el suroeste de la isla, cruzándola y saliendo hacia el noreste en dirección a Cuba. Con su tamaño tan grande, el huracán pone bajo amenaza tanto la costa sur como áreas montañosas del interior.

Posteriormente, se prevé un debilitamiento moderado al pasar por Cuba y las Bahamas, aunque los efectos devastadores en Jamaica pueden ser ya irreversibles para muchas comunidades.

Cuándo impactará el huracán en Jamaica

Las predicciones meteorológicas señalan que el impacto directo sobre Jamaica podría producirse entre la madrugada y la mañana del martes próximo, hora local de la isla.

Dado su movimiento lento, se espera que el impacto, en forma de vientos extremos, lluvia y oleaje, persista durante varias horas, lo que agrava aún más la potencial destrucción.

Medidas de prevención

Las autoridades jamaiquinas han activado más de 800 refugios en todo el país y han ordenado evacuaciones en comunidades vulnerables costeras y montañosas. También se instó a la población a asegurar techos, cerrar ventanas, evacuar si se vive en zonas de riesgo y mantenerse alejada de la costa ante la posibilidad de marejadas de hasta cuatro metros.

Además, se recomienda tener a mano linternas, agua potable, alimentos no perecederos y documentos de identidad, y estar preparados para interrupciones prolongadas de electricidad y rutas de acceso.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias