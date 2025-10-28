EEUU anunció que eliminó a 14 presuntos narcotraficantes en ataques a lanchas en el Pacífico

Ya van al menos 57 muertos en su combate contra el narcotráfico proveniente de América Latina. Según informaron, las fuerzas estadounidenses "no sufrieron daños".

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que 14 presuntos narcotraficantes murieron durante una serie de ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses contra cuatro lanchas rápidas en el océano Pacífico , según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth . Con esta nueva operación, el número de muertes en la campaña antinarcóticos de Washington ascendió a al menos 57.

Los ataques se realizaron el lunes , en el marco de una ofensiva que el gobierno de Donald Trump puso en marcha a comienzos de septiembre , y que ya resultó en la destrucción de al menos 14 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico .

“Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (...) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños”, explicó Hegseth a través de una publicación en X , donde difundió también un video con imágenes de la operación.

El funcionario agregó que los servicios de inteligencia estadounidenses habían identificado previamente las cuatro embarcaciones , las cuales seguían rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos.

En el material publicado por el Pentágono se observa que las dos primeras lanchas estaban unidas entre sí , mientras que las otras navegaban a gran velocidad en mar abierto . Los ataques fueron coordinados desde el Comando Sur , que posteriormente lanzó una operación de búsqueda y rescate del único sobreviviente .

Hegseth detalló que las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la coordinación del rescate, aunque no precisó si el sobreviviente fue localizado.

Durante su intervención, el secretario de Defensa advirtió: “Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los cazaremos y los eliminaremos”, en referencia a las organizaciones narcotraficantes que operan en la región.

El refuerzo militar en América Latina

La actual campaña antinarcóticos impulsada por Washington derivó en un fuerte despliegue militar en América Latina. Estados Unidos envió siete buques de guerra, aviones de combate furtivos F-35, y el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, con el argumento de reforzar el control marítimo y desarticular redes de tráfico de drogas.

Sin embargo, la estrategia generó nuevas tensiones diplomáticas. El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para desestabilizar al presidente Nicolás Maduro.

Según Caracas, la administración de Trump busca “fabricar un conflicto” con el objetivo de justificar una invasión militar.

Con esta serie de operaciones, la ofensiva estadounidense en el Pacífico y el Caribe se convirtió en una de las más agresivas de los últimos años, en medio de un creciente debate internacional sobre la legalidad y las consecuencias geopolíticas de la intervención.