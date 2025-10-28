Un agente de la CIA buscó convencer al piloto de Nicolás Maduro de traicionarlo

Ambos tuvieron una reunión clandestina e intercambiaron mensajes cifrados. En el último tiempo, el gobierno de EEUU duplicó la recompensa por la captura de Maduro.

Un agente federal buscó convencer al piloto principal del presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, de traicionarlo. Le presentó una propuesta audaz: desviar de forma disimulada el avión donde iba el mandatario hacia un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran detenerlo.

A cambio, según dijo el agente al piloto en una reunión clandestina, harían que el aviador se convirtiera en un hombre muy rico según afirmó AP. La conversación fue tensa y el piloto se fue sin comprometerse, aunque le dio su número de celular al agente, llamado Edwin López.

Durante el año siguiente, incluso después de jubilarse de su trabajo en el gobierno, López persistió e intercambió mensajes de texto con el piloto a través de una aplicación de mensajería cifrada.

El interés en un cambio de régimen en Venezuela cobró impulso desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo, quien ordenó el despliegue de miles de tropas, helicópteros de ataque y buques de guerra en el Caribe para atacar barcos pesqueros sospechosos de contrabandear cocaína desde Venezuela.

“Sigo pendiente a su respuesta”, escribió López al piloto el 7 de agosto, y adjuntó un enlace a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia que anunciaba que la recompensa había aumentado a u$s50 millones.

Los detalles del plan —que al final resultó fallido— se obtuvieron de entrevistas con varios funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, así como con uno de los opositores de Maduro.



Todos hablaron bajo condición de anonimato ya sea porque no estaban autorizados a decir nada sobre la iniciativa o por temor a represalias por revelarlo. The Associated Press también revisó los intercambios de mensajes de texto entre López y el aviador.

Los intentos de localizar al piloto, el general venezolano Bitner Villegas, no tuvieron éxito. Por su parte, ni el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ni el gobierno venezolano se pronunciaron al respecto.

Nicolás Maduro pidió quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "promover una invasión extranjera"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este sábado que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusó de “criminal” por su “llamado a la intervención militar extranjera” luego de una entrevista en la que el exiliado político planteó que se debía “avanzar a objetivos dentro del territorio nacional”.

Según detallaron, el pedido formal fue presentado el viernes ante el máximo tribunal y se apoya en el artículo 130 de la Constitución venezolana, que obliga a los ciudadanos a “honrar y defender la patria”. En ese marco, Maduro sostuvo que López “promueve de manera permanente el bloqueo económico” y busca “socavar la independencia nacional en complicidad con enemigos extranjeros”.