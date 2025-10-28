El huracán Melissa tocó tierra: alerta máxima en el Caribe

El poderoso huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y ya golpea con fuerza a Jamaica. Hay cuatro muertos y evacuaciones masivas en el Caribe.

El huracán Melissa golpea con fuerza el Caribe tras alcanzar la categoría 5, con vientos de hasta 270 km/h y lluvias torrenciales.

El huracán Melissa , que azota al Caribe durante este martes, ya tocó tierra. Con vientos de hasta 270 km/h , el fenómeno alcanzó la categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson) y provocó al menos cuatro muertes en Haití y República Dominicana. Las autoridades locales emitieron alertas de emergencia y evacuaciones preventivas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Melissa se convirtió en un ciclón de categoría 5 , con condiciones “potencialmente catastróficas”. “Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el organismo.

En la costa sur de la isla, se esperan olas de hasta cuatro metros sobre el nivel del suelo . El ministro jamaiquino Desmond McKenzie advirtió: “Muchas de estas comunidades no sobrevivirán a las inundaciones (...) Kingston se encuentra en una situación extremadamente precaria. Ninguna comunidad en Kingston es inmune”.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) , Melissa es el tercer huracán de categoría 5 de la temporada, tras Erin y Humberto. No ocurría algo similar desde 2005.

El ciclón registró vientos sostenidos de 265 km/h y una presión mínima de 908 milibares , ubicándose entre los más intensos del Atlántico.

Las autoridades de Jamaica declararon alerta máxima y habilitaron más de 800 refugios ante el paso del huracán Melissa.

El especialista en huracanes Bryan Norcross, en declaraciones a Fox News, calificó el fenómeno como “extraordinario” y explicó que la presencia de tres sistemas de máxima intensidad “entre un número menor de tormentas nombradas” es un hecho sin precedentes en dos décadas.

Desde 1924, el Atlántico ha registrado unos 40 huracanes de categoría 5, y el récord absoluto continúa siendo el de 2005, con cuatro. Sin embargo, la NOAA advierte que los cambios en los patrones oceánicos y atmosféricos podrían hacer que estos eventos extremos sean cada vez más frecuentes.

huracan melissa El huracán Melissa se desplaza hacia el norte, con dirección a Cuba y fuertes lluvias en Haití y República Dominicana. CNN

Huracán Melissa hoy: qué significa que sea categoría 5 y cuáles son los riesgos

La isla de Jamaica se prepara para enfrentar lo que podría convertirse en uno de los eventos meteorológicos más graves de su historia reciente, el huracán Melissa. Escaló a la categoría 5, según registró la NASA, y se aproxima con vientos, lluvias intensas y marejadas que amenazan a comunidades costeras y montañosas por igual.

La trayectoria del fenómeno atraviesa aguas cálidas del Caribe, lo cual alimenta su intensidad y extiende el tiempo de exposición para la isla, incrementando los riesgos de inundación, deslizamientos y daños estructurales. En este contexto, las autoridades han emitido alertas máximas y concentrado esfuerzos para evacuar zonas vulnerables.

huracan melissa Cientos de familias fueron evacuadas en las zonas costeras de Kingston ante el avance del ciclón de categoría 5.

El NHC reiteró su llamado a la población: “Todas las personas en áreas de riesgo deben acatar órdenes de evacuación y seguir los boletines oficiales”.

La NOAA subrayó que la vigilancia constante de estos sistemas es clave para mitigar los daños: “Eventos como este ponen a prueba la capacidad regional de respuesta y la efectividad de los sistemas de alerta temprana”.

Mientras tanto, la prioridad de los gobiernos caribeños es salvar vidas y minimizar el impacto de uno de los huracanes más potentes en lo que va del siglo.