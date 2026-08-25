ICE registra casi 50.000 arrestos en un mes, la cifra más alta del segundo mandato de Donald Trump + Agregar ámbito en









El dato refleja que la administración mantiene su ofensiva migratoria, aunque con una estrategia distinta a la adoptada a comienzos de año, cuando los operativos visibles en grandes ciudades generaron una fuerte reacción pública y dieron paso a intervenciones menos visibles.

Casi 50.000 arrestos de ICE marcan un nuevo máximo en el segundo mandato de Donald Trump.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a 49.571 personas en julio, el mayor número registrado en un solo mes desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La cifra supone un aumento del 15% frente a junio y del 70% respecto de febrero, cuando se contabilizaron 29.241 arrestos.

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Los datos fueron entregados por ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y analizados por The Associated Press. La información se obtuvo a través de una demanda presentada bajo la Ley de Libertad de Información.

El incremento refleja que la administración Trump mantiene su objetivo de ampliar las deportaciones, aunque las autoridades cambiaron la forma de llevar adelante los operativos. Después de las acciones de gran visibilidad realizadas en ciudades importantes y las críticas que provocaron, la estrategia pasó a centrarse en intervenciones menos expuestas públicamente.

Los arrestos de ICE se disparan bajo Trump Antes de que Trump asumiera nuevamente la presidencia, los arrestos migratorios mensuales superaban apenas los 8.000. Buena parte de esos casos correspondía a personas que ya estaban detenidas en cárceles locales o estatales y eran entregadas a ICE para iniciar su proceso de expulsión.

La cantidad comenzó a crecer durante el primer mandato de Trump, cuando su gobierno amplió las facultades de los agentes para determinar dónde y a quién detener. También aumentó de forma considerable el financiamiento de la agencia. Para diciembre, los arrestos mensuales ya habían superado los 40.000.

El número bajó posteriormente, especialmente después de las protestas y las denuncias relacionadas con la muerte de manifestantes en Minnesota en enero. En febrero, los arrestos cayeron a unos 29.000 y permanecieron relativamente estables durante los meses siguientes. En junio volvieron a superar los 43.000 y en julio alcanzaron casi 50.000. Donald Trump impulsa una política migratoria centrada en el aumento de las deportaciones. Texas y Florida concentran arrestos de ICE A comienzos de año, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había prometido durante su audiencia de confirmación mantener al ICE fuera de los titulares. Sin embargo, su gestión quedó marcada por varios tiroteos mortales en los que estuvieron involucrados inmigrantes y agentes de la agencia. El volumen de arrestos también indica que la política migratoria de Trump continúa avanzando hacia su objetivo de realizar deportaciones masivas. Texas y Florida tuvieron un papel central en el aumento registrado en julio. Entre ambos estados concentraron cerca de 20.000 arrestos. Las autoridades locales de ambos territorios recurrieron ampliamente a los acuerdos, mediante los cuales policías y funcionarios estatales pueden colaborar con ICE en tareas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. El crecimiento de las detenciones coincide además con una fuerte expansión de la agencia. Después de que el Congreso aprobara miles de millones de dólares adicionales para ICE el verano pasado, la institución incorporó a 12.000 nuevos agentes y funcionarios dedicados a deportaciones e investigaciones.

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