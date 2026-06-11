Donald Trump firmó un paquete de u$s 70.000 millones para reforzar ICE y la patrulla fronteriza

La medida obtuvo un impulso republicano tras un bloqueo demócrata a la aprobación en el Congreso de fondos para ambas entidades. La mayor parte se la llevaría ICE y las autoridades dispondrán de un remanente cercano a los u$s5.000 millones adicionales.

La legislación financia por completo al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.

El presidente de EEUU Donald Trump promulgó un paquete de u$s 70.000 millones para la aplicación de las leyes migratorias, conocido como la ley para una América Segura . La medida beneficia directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés)

La legislación financia por completo al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU ( CBP , por sus siglas en inglés) durante el resto del segundo mandato de Trump.

“Esta mañana estoy encantado de firmar la ley para una América Segura para financiar de inmediato y por completo al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato . Así que ya no tendremos que seguir hablando de eso”, sostuvo Trump a periodistas en el Despacho Oval, donde estaba acompañado por legisladores republicanos.

El impulso republicano a esta legislación se produjo después de que los demócratas bloquearan con éxito la aprobación en el Congreso de fondos para ICE o la Patrulla Fronteriza, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota a comienzos de este año.

ICE recibirá la mayor proporción del presupuesto, con una partida de u$s38.000 millones, mientras la CBP recibirá una asignación de u$s26.000 millones. Además, las autoridades dispondrán de un remanente cercano a los u$s5.000 millones adicionales para la cobertura de costos imprevistos en los operativos.

ICE MINNESOTA El impulso republicano a esta legislación se dio tras un bloqueo demócrata a la aprobación en el Congreso de fondos para ICE o la Patrulla Fronteriza. The Guardian

EEUU afirmó que ICE priorizará la seguridad en vez de las deportaciones durante el Mundial

El funcionario, y "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, informó este sábado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) centrará sus esfuerzos en garantizar la "seguridad nacional" y la protección de cara al próximo Mundial de Fútbol, en lugar de la aplicación de las leyes migratorias vigentes en EEUU.

"Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo", señaló Homan a ACB y explicó que la prioridad de la misión "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el evento a salvo de amenazas mayores.

No obstante, el funcionario advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo. "Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", anotó.