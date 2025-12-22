Luego de una investigación antisubsidios que comenzó hace más de un año, China enfrenta la tensión comercial con Unión Europea (UE) con aranceles de entre el 21,9% y el 42,7% a determinados productos lácteos importados de la región que entrarán en vigor el 23 de diciembre.
China impone aranceles de hasta 43% para productos lácteos de Europa
El gigante asiático toma esta decisión a partir de una investigación antisubsidios llevada a cabo por el Ministerio de Comercio chino.
Según comunicó el Ministerio de Comercio chino, el sector interno local se veía dañado ya que los productos lácteos con origen en la UE están subvencionados.
La empresa de la UE afectada con la menor tasa, del 21,8%, fue la italiana Sterilgarda Alimenti SpA, mientras que FrieslandCampina Belgium N.V. y FrieslandCampina Nederland B.V. pagarán el impuesto más alto, del 42,7%. Esta última tasa afectará también a las demás empresas de la UE que no participaron en la investigación antisubsidios china.
Una decena de empresas francesas pagarán un 28,7%, mientras que otras 50 de otros países, entre ellos Italia, Francia y Alemania, se verán afectadas por un 28,6%, según el comunicado del ministerio chino.
El origen de la tensión comercial con la UE
La UE fue el segundo mayor proveedor de productos lácteos de China, solo por detrás de Nueva Zelanda, según datos de aduanas chinos. Asimismo, según la información de la UE en 2023, China fue el segundo destino más importante de leche desnatada en polvo y el cuarto tanto de mantequilla como de leche entera en polvo.
Ese mismo año comenzaron las tensiones comerciales con la UE, cuando la Comisión Europea, que supervisa la política comercial del bloque, lanzó una investigación antisubsidios sobre los vehículos eléctricos de fabricación china.
En forma de represalia, Pekín más tarde emprendió investigaciones "anti-dumping" sobre las importaciones de "brandy", porcino y productos lácteos de la UE. El "dumping" es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.
"La postura de China contra el abuso de las medidas comerciales correctivas no ha cambiado, y estamos dispuesto a colaborar con la UE a través del diálogo y las consultas para abordar adecuadamente las fricciones comerciales y salvaguardar conjuntamente la cooperación económica y comercial general entre China y la UE", dijo un responsable del departamento de medidas comerciales correctivas del ministerio chino.
