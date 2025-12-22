USS se enfoca en fortalecer su operación en el segmento corporativo, tras la venta de su cartera residencial a Prosegur Alarms

Con esta operación , la compañía refuerza su posicionamiento como proveedor de soluciones tecnológicas de monitoreo, control de activos y seguridad para empresas, consorcios, industrias y flotas.

En el marco de un proceso de reorganización estratégica, el pasado 12 de noviembre, USS concretó la venta de su cartera de clientes residenciales a Prosegur Alarms, empresa líder en seguridad electrónica en Argentina y el mundo.

Con esta operación , USS enfoca el 100% de sus esfuerzos en el segmento corporativo, reforzando su posicionamiento como proveedor de soluciones tecnológicas de monitoreo, control de activos y seguridad para empresas, consorcios, industrias y flotas.

Las soluciones que ofrece la compañía abarcan sistemas de alarmas monitoreadas 24/7, videovigilancia inteligente con analítica, control de accesos, monitoreo de temperatura, gestión de flotas, IoT y servicios de inspección con drones.

Esta decisión se enmarca dentro del plan de crecimiento y transformación definido por USS, orientado a consolidar su liderazgo en el mundo B2B y capitalizar sus 30 años de experiencia acompañando a empresas, edificios, barrios cerrados y grandes cadenas de retail en sus operaciones diarias.

De cara a 2026, USS continuará profundizando su estrategia con tres ejes centrales: expandir un 30% su cartera corporativa en AMBA, aumentar la inversión en nuevas tecnologías que impulsen la eficiencia y la seguridad de las empresas, y consolidar su liderazgo dentro del segmento corporativo.

Sin dudas, un enfoque que permitirá a USS acompañar la transformación tecnológica del sector con servicios más integrados, accesibles y orientados a las necesidades reales de las empresas.

“Esta operación refuerza el camino que definimos a fines de 2025: posicionarnos como referentes en el mercado de soluciones de seguridad inteligente para empresas, retailers, corporaciones y consorcios. La venta fue únicamente de la cartera residencial. USS sigue operando como siempre y enfocando todos sus esfuerzos en el mundo corporativo, donde vemos nuestro mayor potencial de crecimiento”, afirmó Eduardo Kbal, Gerente General de USS.

“Hoy vemos que el sector B2B está atravesando una transformación acelerada. IoT, analítica, gestión de flotas, monitoreo inteligente, eficiencia operativa, integración de sistemas. Las empresas ya no buscan solo seguridad: buscan información, control, continuidad operativa y decisiones basadas en datos. Este contexto nos impulsa a concentrar todos nuestros recursos en desarrollar soluciones integradas, confiables y sostenibles para el segmento corporativo, un nicho con demandas cada vez más específicas y en constante evolución”, concluyó Kbal.