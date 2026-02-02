Donald Trump llegó a un acuerdo con India: reducirá aranceles a cambio de compras de petróleo a EEUU y Venezuela + Seguir en









El presidente republicano anunció que retrotraerá la suba de las barreras comerciales que impuso al país asiático. El primer ministro indio se comprometió a dejar de adquirir crudo ruso y a comprar u$s500 mil millones en productos estadounidenses.

El estadounidense Donald Trump junto a Narendra Modi, premier de India. P News

El presidente de EEUU, Donald Trump, llegó a un acuerdo comercial con India para rebajar los aranceles a partir del compromiso del primer ministro indio, Narendra Modi, de dejar de comprar petróleo de Rusia y, en su lugar, comprarlo a Venezuela. El anuncio lo realizó este lunes luego de una comunicación telefónica entre ambos.

El republicano comunicó la reducción del arancel adicional del 25% a los productos indios al 18%. Trump afirmó que que la decisión llegó tras una llamada con Modi, afirmando que India también acordó “reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos”, así como comprar “más de u$s500 mil millones en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros productos estadounidenses”.

“Por amistad y respeto al primer ministro Modi y, a petición suya, con efecto inmediato, acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India”, publicó el presidente estadounidense, y aseguró que la relación de EEUU con India es "excelente" y "se fortalecerá aún más en el futuro”.

"Fue un honor hablar con el Primer Ministro Modi de la India esta mañana. Es uno de mis mejores amigos y un líder poderoso y respetado de su país", comentó Trump en su cuenta de Truth Social. En la conversación, dialogaron "de muchos temas", dijo el magnate, incluyendo "comercio y el fin de la guerra con Rusia y Ucrania".

donald trump El líder indio aceptó el pedido de EEUU de dejar de comprar petróleo ruso y, según anticipó Trump, acordó "comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela". "Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, con miles de personas muriendo cada semana", recalcó.

A cambio, dijo el presidente de EEUU, y por amistad y respeto a Modi, acordaron un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India "con efecto inmediato", mediante el cual Washington aplicará un arancel recíproco reducido del 25% al 18%. "Asimismo, avanzarán para reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos", manifestó. Pero además, India se comprometió a que las empresas locales pongan la mira en el mercado estadounidense. "El Primer Ministro también se comprometió a "comprar productos estadounidenses", a un nivel mucho mayor, además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros productos estadounidenses", enfatizó Trump.