Donald Trump llegó a un acuerdo con India: reducirá aranceles a cambio de compras de petróleo a EEUU y Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, llegó a un acuerdo comercial con India para rebajar los aranceles a partir del compromiso del primer ministro indio, Narendra Modi, de dejar de comprar petróleo de Rusia y, en su lugar, comprarlo a Venezuela. El anuncio lo realizó este lunes luego de una comunicación telefónica entre ambos.
El republicano comunicó la reducción del arancel adicional del 25% a los productos indios al 18%. Trump afirmó que que la decisión llegó tras una llamada con Modi, afirmando que India también acordó “reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos”, así como comprar “más de u$s500 mil millones en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros productos estadounidenses”.
“Por amistad y respeto al primer ministro Modi y, a petición suya, con efecto inmediato, acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India”, publicó el presidente estadounidense, y aseguró que la relación de EEUU con India es "excelente" y "se fortalecerá aún más en el futuro”.
"Fue un honor hablar con el Primer Ministro Modi de la India esta mañana. Es uno de mis mejores amigos y un líder poderoso y respetado de su país", comentó Trump en su cuenta de Truth Social. En la conversación, dialogaron "de muchos temas", dijo el magnate, incluyendo "comercio y el fin de la guerra con Rusia y Ucrania".
El líder indio aceptó el pedido de EEUU de dejar de comprar petróleo ruso y, según anticipó Trump, acordó "comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela". "Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, con miles de personas muriendo cada semana", recalcó.
A cambio, dijo el presidente de EEUU, y por amistad y respeto a Modi, acordaron un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India "con efecto inmediato", mediante el cual Washington aplicará un arancel recíproco reducido del 25% al 18%. "Asimismo, avanzarán para reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos", manifestó.
Pero además, India se comprometió a que las empresas locales pongan la mira en el mercado estadounidense. "El Primer Ministro también se comprometió a "comprar productos estadounidenses", a un nivel mucho mayor, además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros productos estadounidenses", enfatizó Trump.
