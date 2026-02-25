Misiones elimina más de 100 cargos jerárquicos de la administración pública

Lo decreto el gobernador Hugo Passalacqua en el marco de un proceso de "eficientización" del Estado provincial. No habrá despidos, ya que son puestos que están vacantes.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , anunció la eliminación de 114 cargos jerárquicos en la administración pública de la provincia con el objetivo de "simplificar el Estado para que sea cada vez más eficiente" . La norma no incluye despidos ya que se trata de puestos que estaban vacantes.

A través del decreto 267, fechado el 24 de febrero, Passalacqua dispuso la medida con el objetivo de reordenar la estructura administrativa, ajustándola a las funciones efectivamente cumplidas, eliminando lugares vacantes " sin afectar situaciones laborales vigentes".

En el documento, el mandatario aclara que, además, la iniciativa tiene como norte optimizar recursos y gastos, en línea con los criterios de la eficiencia administrativa.

Por otra parte, el decreto faculta a las áreas competentes a realizar las adecuaciones presupuestarias y administrativas correspondientes.

Al respecto, el gobernador Passalacqua comentó en las redes sociales: "Esta decisión se da en el marco de una serie de medidas que estamos tomando como parte de una evolución necesaria para los tiempos que corren, simplificando activamente el Estado para que sea cada vez más eficiente”.

Desde el Gobierno provincial precisaron que la disposición forma parte de una política sostenida de ordenamiento del Estado, con eje en la austeridad, la eficiencia y la mejora continua de la administración pública.

En ese sentido, el decreto aclara que “resulta pertinente destacar que la presente adecuación estructural no se vincula con un sobredimensionamiento del personal administrativo, toda vez que la Provincia de Misiones se caracteriza históricamente por mantener una de las menores relaciones de empleados públicos por habitante del país”.

"Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar", finaliza el texto que publicó el mandatario litoraleño.

Alivio fiscal en Misiones

A principios de año, la gestión misionera había comunicado la prórroga hasta el 10 de febrero del vencimiento del pago anual del Impuesto Inmobiliario 2026, para que puedan acceder a descuentos de hasta el 40%. El objetivo, sostuvo, es "seguir acompañando a las familias misioneras".

Entre ellas, se extendió la bonificación del treinta por ciento (30 %) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin tope por ingresos brutos totales ni por operación, aplicable a los profesionales de toda la provincia, cualquiera sea su actividad específica, siempre que desarrollen su labor dentro del territorio misionero.

"La medida se lleva adelante en el marco del trabajo conjunto con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia", indicaron en la gestión de Misiones.

Alcanza a profesionales matriculados cuyas actividades sean realizadas por personas humanas, entre ellas: servicios jurídicos, notariales y de ciencias económicas; médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos y otras disciplinas de la salud; arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos; veterinarios; guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.

Asimismo, con el fin de continuar facilitando el ejercicio profesional de los letrados, se prorroga hasta el 30 de abril de 2026 la suspensión de la aplicación del artículo 9 de la Resolución General N.º 18/10, referido al régimen de autorretención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por lo que durante el período indicado no resulta exigible la obligación de practicar dicha autorretención.