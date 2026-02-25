Bill Gates asumió la responsabilidad de sus actos por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El informático rompió el silencio tras conocerse sus reuniones con el financista. Confesó que tuvo aventuras con dos mujeres y que "fue un error", si bien aclaró que nunca vio "nada ilícito" durante sus encuentros.

El magnate informático Bill Gates asumió "la responsabilidad de sus actos" por sus vínculos con delincuente sexual Jeffrey Epstein , tras conocerse documentos con conversaciones y reuniones luego de una última desclasificación del Departamento de Justicia de EEUU . Fue durante una reunión con los empleados de su Fundación, ante quienes reconoció que tuvo aventuras con dos mujeres pero negó que fueran víctimas del financista .

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia indican que Gates y Epstein se reunieron en repetidas ocasiones tras la condena del financista, para discutir la ampliación de las iniciativas filantrópicas del fundador de Microsoft.

Además, se conoció que en los textos, el pederasta se presenta a sí mismo como la "mano derecha" del informático y aseguró que realizó actividades para él que calificó de “moralmente inapropiadas” y “éticamente incorrectas” .

Las palabras del portavoz de la Fundación se dieron en respuesta a una información que había adelantado el Wall Street Journal. El medio sostuvo que Gates le expresó a su personal que fue un gran error pasar tiempo con Epstein y llevar a sus ejecutivos de la organización a reuniones con él.

"Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", sostuvo según el periódico y añadió que Gates también reconoció haber tenido dos aventuras con mujeres rusas que Epstein descubrió más tarde , pero que no involucraban a las víctimas de Epstein.

"No hice ni vi nada ilícito", agregó Gates al personal, según la información. Los documentos publicados por el Departamento de Justicia incluían fotos del fundador de Microsoft posando con mujeres cuyos rostros fueron censurados.

GATES EPSTEIN "No hice ni vi nada ilícito", agregó Gates sobre sus reuniones con Epstein y detalló que su relación se limitaba a conversaciones sobre su filantropía.

El medio agregó detalles sobre ciertos contextos entre ambos hombres: Gates le amplió a su personal que las imágenes juntos eran fotos que Epstein le pidió que se tomara con sus asistentes después de sus reuniones.

"Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, con las mujeres que le rodeaban", añadió el informático mientras un portavoz de la Fundación expresó a Reuters que "en la reunión, Bill habló con franqueza, respondió a varias preguntas en detalle y asumió la responsabilidad de sus actos".

Un exprimer ministro de Noruega fue hospitalizado en medio del escándalo por su vínculo con Jeffrey Epstein

El exprimer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland, fue hospitalizado de urgencia este martes por una crisis nerviosa producto de las nuevas revelaciones del caso Epstein, que vinculan estrechamente al delincuente sexual estadounidense, con el político de 75 años.

El exjefe del Comité Nobel, se encuentra bajo investigaciones locales por corrupción agravada vínculada a Epstein, un caso completamente inusual en una de las naciones con más transparentes del mundo.

El abogado de Jagland, Anders Brosveet, aprovechó para desvincular a su cliente con Epstein, y negó que Jagland haya intentada quitarse la vida, luego de la difusión de los archivos. "La información que ahora se ha reproducido en público sobre el estado de salud de Jagland no se corresponde con la realidad", aseguró el letrado, en una carta dirigida a la prensa. Por otra parte, Helge Lurås, el periodista que firmó el artículo sobre la salud del exmandatario, sostiene que Brosveet "ha cambiado su versión" sobre el motivo del ingreso y que a los periodistas "se nos dijo otra cosa".