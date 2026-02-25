Tragedia aérea en Turquía: un avión de combate se estrelló minutos después de despegar

La nave chocó cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna, poco después de partir de una base ubicada al oeste del país. Las autoridades iniciaron una investigación para conocer posibles causas del siniestro.

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló este miércoles a la medianoche en una autopista, tras despegar desde una base militar. El accidente provocó la muerte del piloto y las autoridades nacionales organizaron un operativo para abordar la situación y conocer las causas del siniestro.

El Ministerio de Defensa turco indicó que el contacto con la aeronave se perdió a las 00.56 (hora local) , apenas momentos después de que partiera del 9º Comando de la Base Principal de Aviones en la zona.

Las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate para el cuerpo del piloto. Poco después, confirmaron el hallazgo de sus restos y los del avión. “Nuestro piloto murió. La causa del accidente se determinará tras las investigaciones del equipo de investigación de accidentes”, comunicó el Ministerio.

Un video del momento mostró cómo la aeronave se estrelló cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna , esparciendo escombros por una amplia zona.

avion turquia Se trató de un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía, que impactó en una autopista tras despegar de la una base al oeste del país. RT

El gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu, expresó su pesar en X luego del dramático accidente: “Que Dios tenga piedad de nuestro mártir y ofrezco mis condolencias a su familia. Que nuestra querida nación lamente su pérdida”, sostuvo. Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles fallas técnicas o condiciones climáticas adversas.

El modelo de aviones F-16, fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, cuenta con un historial de accidentes. En enero, un avión de esa línea perteneciente a Taiwán se estrelló en el mar durante una misión rutinaria. El piloto, que logró eyectarse, fue dado por desaparecido. En Polonia, otro F-16 cayó en agosto de 2025 mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. En ese caso, el conductor también perdió la vida.

Escándalo en el Parlamento de Turquía: golpes de puño, empujones y gritos en la asunción del nuevo ministro de Justicia

El Parlamento de Turquía fue escenario de un escándalo durante este miércoles. En medio de la jura de Akin Gürlek, el nuevo polémico ministro de Justicia turco, legisladores opositores se acercaron a lincharlo mientras diputados del oficialismo hicieron una barricada humana para que el acto se pudiera completar.

El oficialismo, a cargo del presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoan, designó al fiscal Gürlek al frente del Ministerio de Justicia. Según un diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP) calificó la designación de inconstitucional, argumentando que los jueces y fiscales en funciones no pueden involucrarse en política.

El Ejecutivo turco salió rápidamente a desestimar las acusaciones de injerencia política y defendió la designación al asegurar que el Poder Judicial actúa con plena autonomía. Desde el entorno del presidente Erdogan insisten en que la reorganización del gabinete responde a una decisión administrativa y no a una maniobra partidaria.