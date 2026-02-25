Rusia considera enviar combustible a Cuba en medio de la crisis por el cerco energético

La confirmación la dio el viceprimer ministro Alexander Novak. Desde el Kremlin expresaron cierta estabilidad en su mercado de petróleo.

La confirmación de las intenciones de ayuda trascendieron de la cartera de Asuntos Exteriores rusos.

Rusia está considerando enviar apoyo en materia de combustible para Cuba , en medio del cerco energético que vive la isla impuesto por EEUU . La información provino de autoridades rusas, a la par de expresar estabilidad en su mercado petrolero.

La confirmación de la ayuda trascendió de la agencia estatal rusa RIA , en cita al viceprimer ministro Alexander Novak, indicó Reuters.

El funcionario sostuvo que el mercado de combustible de Rusia se mantiene estable , a la par de describir que en las condiciones actuales a Rusia le conviene aumentar la producción de petróleo , ya que esto genera ingresos adicionales para desarrollar su industria.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había indicado el 13 de febrero que Moscú proporcionaría ayuda a Cuba, incluida asistencia material.

La isla vive un bloqueo de petróleo de parte de EEUU, desde la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo régimen era aliado de Cuba en materia de crudo.

La ONU busca dar ayuda humanitaria a Cuba mientras Canadá planea apoyo a La Habana

La crisis en Cuba atraviesa un nuevo capítulo, tras una serie de dificultades para recibir ayuda por los destrozos pendientes del huracán Melissa. La ONU y Canadá planean brindar asistencia a la isla, pero denuncian que el cerco energético impuesto por EEUU, por la falta de petróleo, ralentiza la posibilidad de acercar provisiones.

Las autoridades cubana iniciaron hace unos días la distribución de ayuda humanitaria enviada desde México, basada en 40 toneladas de productos para pequeños comercios que se distribuirá con prioridad para ciertos grupos sociales.

Ahora, la ONU tiene planeado enviar una serie de ayudas humanitarias a la isla, tras las consecuencias pendientes de resolver tras el paso del devastador huracán Melissa en octubre de 2025. Sin embargo, denuncian que "el acceso a combustible es urgente para poder responder y proteger a la población más vulnerable”, en palabras del coordinador residente de la organización en la isla, Francisco Pichón, a AP.