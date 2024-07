Intento de asesinato a Donald Trump: repercusiones en la política internacional

Hubo estupor internacional por el atentado al candidato presidencial republicano en los Estados Unidos , el exmandatario Donald Trump . Desde la farándula hasta funcionarios internacionales se expresaron para un caso que todavía no se encuentra dilucidado pero en el que se registraron al menos dos muertes.

Barack Obama, expresidente estadounidense, también publicó en su cuenta de la red social X: "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación".